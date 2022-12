Caldo folle oggi al Sud: sfondati i +30°C in Sicilia, le temperature massime

MeteoWeb

Oggi ancora maltempo al Centro-Nord e su parte del Sud, dove però l’aspetto meteorologico più rilevante è il caldo anomalo. In particolare, spiccano i clamorosi +30,2°C di Torregrotta (Messina) in Sicilia, che potrebbero stravolgere il record di dicembre in Italia (valuteremo gli archivi nelle prossime ore). Ma anche in Calabria, Puglia e Abruzzo le temperature hanno raggiunto valori molto alti: citiamo i +26°C di Cittanova (Reggio Calabria), i +24°C di Barletta, nel nord della Puglia, e i +22°C di Pescara. Di seguito, le temperature massime registrate oggi, venerdì 16 dicembre, in alcune località italiane: