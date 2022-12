In Canada documentata la Fata Morgana più sbalorditiva di sempre | FOTO

MeteoWeb

Uno spettacolo straordinario: mercoledì 7 dicembre nel Canada sud/occidentale e precisamente nell’Alberta, vicino la metropoli di Calgary nella Contea di Wheatland, Neil Zeller ha immortalato uno degli eventi più sbalorditivi della Fata Morgana (Superior Mirage in inglese).

L’evento s’è verificato grazie a condizioni meteorologiche molto particolari, con una temperatura al suolo di -21°C a causa dell’effetto albedo e del cuscinetto freddo ai bassi strati, mentre nell’area era in corso un’ondata di caldo che ha portato la colonnina di mercurio a +5°C in libera atmosfera a circa 1.000 metri di quota. Proprio questi sbalzi termici tra strati d’aria hanno determinato la formazione di uno dei miraggi più stupefacenti di sempre tra quelli documentati, come possiamo osservare nelle fotografie che Neil Zeller ha pubblicato sui social senza nascondere il proprio stupore.