Il terribile cancro al polmone fa sempre meno paura: approvato nuovo farmaco

La Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha approvato l’agente di imaging mirato Cytalux (pafolacianina) per l’uso nella chirurgia del cancro al polmone. Il farmaco si lega al tessuto canceroso e si illumina quando viene stimolato dalla luce nel vicino infrarosso. Ciò agevola i chirurghi nel rimuovere completamente i tumori risparmiando il tessuto sano.

I chirurghi toracici del Center for Precision Surgery dell’Abramson Cancer Center dell’Università della Pennsylvania hanno condotto gli studi clinici per valutare l’agente di imaging nel cancro del polmone, in collaborazione con il produttore con sede nell’Indiana, On Target Laboratories. Questa è la seconda approvazione per Cytalux, dopo quella dello scorso anno per la chirurgia del cancro ovarico. Anche quest’ultima era basata su studi clinici in cui Penn Medicine ha guidato uno dei più grandi siti del paese.

“La disponibilità di questo agente di imaging ha importanti implicazioni per la chirurgia toracica e i pazienti con cancro ai polmoni, che costituiscono la stragrande maggioranza dei casi di chirurgia toracica“, ha affermato Sunil Singhal, direttore del Center for Chirurgia di precisione alla Penn Medicine. “Ci consentirà di eseguire operazioni meno invasive, trovare ulteriori tumori e rilevare in modo più accurato eventuali tumori rimanenti, risparmiando potenzialmente ai pazienti un nuovo intervento o una terapia aggiuntiva“.

Il cancro al polmone e l’incidenza negli USA

Oltre 130.000 americani muoiono di cancro ai polmoni ogni anno, rendendolo la principale causa di mortalità per cancro nel paese. La mortalità per cancro al polmone è alta soprattutto perché tende a essere diagnosticata in fasi successive, quando il tumore ha iniziato a diffondersi. Circa il 20% dei casi, o circa 50.000 all’anno, sono sufficientemente localizzati da poter essere trattati chirurgicamente, nella speranza di una cura. Ma anche con la chirurgia c’è un’alta probabilità di recidiva. Questo implica che l’ispezione visiva e tattile standard spesso non riesca a rilevare tutto il tessuto canceroso.

Cytalux è stato progettato per migliorare questo tasso di rilevamento negli interventi chirurgici in cui il tumore viene rimosso. Il farmaco per imaging viene infuso nel paziente prima dell’intervento e si lega a una proteina di superficie chiamata recettore alfa del folato (FRα). La proteina è espressa a livelli anormalmente elevati nei tumori polmonari e in molti altri tipi di tumore. L’agente di imaging è progettato in modo che, sotto illuminazione con luce infrarossa, produca un’emissione luminosa che può essere rilevata da una speciale telecamera a infrarossi. La telecamera emette un display in tempo reale, migliorando la capacità del chirurgo di vedere il probabile tessuto canceroso. Questo tipo di tecnologia è noto come imaging molecolare intraoperatorio.

Lo studio

Lo studio randomizzato di fase III ELUCIDATE, completato lo scorso anno, ha dimostrato che l’agente di imaging ha contribuito a rilevare il cancro che sarebbe stato ignorato dalle tecniche convenzionali in oltre il 50% dei pazienti con carcinoma polmonare confermato o sospetto. Singhal è stato il ricercatore principale dello studio multi-sito. Ha presentato i risultati all’incontro annuale dell’American Association for Thoracic Surgery nel maggio 2022.

Penn Medicine ha guidato il campo dell’imaging intraoperatorio, guidando i progressi per portare questo agente di imaging ai pazienti. In qualità di pioniere nel campo dell’imaging tumorale, Singhal lavora con Cytalux da quasi un decennio, guidando gli sforzi per studiarlo in centinaia di interventi chirurgici, sia in studi clinici che in studi esplorativi, per il cancro alle ovaie e ai polmoni. Il Center for Precision Surgery e i suoi ricercatori affiliati alla Penn Medicine hanno anche sviluppato diverse altre tecnologie innovative per l’imaging dei tumori del cervello, della mammella, della testa e del collo e delle vie urinarie.

“L’approvazione odierna offre ai chirurghi toracici un nuovo strumento per rilevare e rimuovere con precisione il tessuto tumorale, risparmiando tessuto polmonare sano“, ha affermato Singhal. “Con l’imaging molecolare intraoperatorio, il nostro obiettivo finale è migliorare la cura del paziente attraverso un intervento chirurgico più preciso“.