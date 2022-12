Carburanti, addio allo sconto: dall’1 gennaio il pieno costerà di più

MeteoWeb

Il 31 dicembre finisce lo sconto sulle accise dei carburanti. Salvo novità dell’ultimo momento e quindi senza un nuovo intervento di proroga dei tagli, dall’1 gennaio dovrebbero essere ripristinate le aliquote in vigore prima del 22 marzo. Ciò significa un aumento dei prezzi al consumo, Iva inclusa, pari a 18,3 centesimi al litro su benzina e diesel e 3,4 centesimi al litro sul Gpl.

Un aumento che, afferma Assoutenti a LaPresse, si tradurrà in una spesa di 9,15 euro in più a pieno, per un totale – ipotizzando due pieni al mese – di 219,6 euro in più all’anno.