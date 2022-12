Carenza di amoxicillina e paracetamolo, pesa la dipendenza dalla Cina

MeteoWeb

Una carenza di amoxicillina e paracetamolo, due farmaci molto comuni, sta attualmente colpendo un gran numero di Paesi in tutto il mondo. Pesano fattori strutturali, aggravati da un calo produttivo ereditato dalla pandemia di Covid e dalla recrudescenza dell’epidemia in Cina.

Caso emblematico è la Francia, dove, in questo mese di dicembre, è difficile ottenere alcuni dei farmaci più prescritti nel Paese.

“La situazione è molto tesa dall’inizio del 2022,” ha spiegato Pierre–Olivier Variot, presidente dell’Unione dei farmacisti comunitari (USPO). “La carenza di farmaci è aumentata del 15% rispetto allo scorso anno. Al momento, siamo particolarmente a corto di paracetamolo e amoxicillina“.

Questi due farmaci mancano in Francia nella loro forma pediatrica, mentre infuria un’epidemia di bronchiolite e l’amoxicillina rappresenta il 90% delle prescrizioni di antibiotici nei bambini. L’agenzia pubblica di medicina (ANSM) ha allertato sulla situazione a novembre, citando una carenza che potrebbe durare fino a marzo.

Per il momento, riferisce Andréas Werner, presidente dell’Associazione francese di pediatria ambulatoriale (Afpa) , i medici riescono a “tirare avanti“, prescrivendo ai bambini forme di antibiotici per adulti, incaricando i genitori di adattare il dosaggio al peso e all’età dei figli, seguendo le raccomandazioni del pediatra. Secondo Werner, però, la soluzione è provvisoria: i rinvii delle cure rischiano di avere un effetto domino e di provocare nuove carenze e lo sviluppo di resistenze.

La situazione è inoltre lungi dall’essere limitata alla Francia: secondo il Gruppo farmaceutico dell’Unione europea (PGEU), 25 dei 27 Stati membri attualmente registrano carenze di amoxicillina. Italia, Francia, Regno Unito, Spagna e Portogallo sono particolarmente colpite.

Anche gli Stati Uniti, come il Canada e l’Australia, faticano a trovare questo antibiotico, che da ottobre è nella lista dei farmaci in carenza. Infatti, l’80% dei 35 Paesi monitorati dall’OMS segnala una carenza. Sono state segnalate anche carenze di farmaci comuni, incluso il paracetamolo.

All’origine della situazione vi è una moltitudine di fattori, tra cui la ripresa dell’epidemia in Cina. Di fronte all’esplosione di contagi dopo la fine della politica “zero Covid”, Pechino ha requisito le sue fabbriche per rifornire il suo mercato nazionale. Nella provincia di Shandong, a Sud di Pechino, un produttore di ibuprofene ha visto addirittura “sospendere” le sue esportazioni, riferisce France Info.

Tuttavia, spiega Hubert Testard, specialista in Asia e questioni economiche internazionali presso Sciences Po, la Cina è responsabile della produzione della maggior parte delle materie prime materiali necessari per produrre amoxicillina e paracetamolo.

“Farmaci ‘di base’ come il paracetamolo e l’amoxicillina sono stati esternalizzati dagli occidentali in India e Cina per trent’anni,” ha riassunto l’esperto. “Questi farmaci non sono molto redditizi e la loro produzione richiede grandi investimenti, che hanno portato al loro trasferimento in Cina, causando una dipendenza abbastanza forte. D’altra parte, la Cina dipende dall’Occidente per i farmaci che curano malattie croniche complesse“.

Estremamente concentrata, la produzione di questi farmaci di base è quindi particolarmente sensibile alle crisi sanitarie e geopolitiche. Il problema risale a ben prima della crisi del Covid e sta peggiorando: dal 2000, il numero di carenze di farmaci segnalate in Francia si è moltiplicato per venti.