Casamicciola, Legnini: “per gli sfollati decisioni nel pomeriggio”

E’ riunito a Casamicciola il Comitato di coordinamento dei soccorsi (Ccs) che “assumerà decisioni nel pomeriggio“, anche per quanto riguarda il rientro a casa degli sfollati. Lo ha detto il commissario straordinario Giovanni Legnini, intervenendo brevemente in diretta alla Tgr Campania. Rispetto alle precipitazioni della scorsa notte Legnini ha sottolineato che da stamane sono in corso verifiche tecniche, e che ora la criticità meteo “è superata almeno per alcuni giorni“.