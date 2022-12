Casamicciola: migliorano le condizioni dell’uomo sopravvissuto alla frana

MeteoWeb

Sono sensibilmente migliorate le condizioni di salute di Giovangiuseppe Di Massa, idraulico di 60 anni, immagine simbolo della alluvione di Casamicciola e definito “l’uomo di fango”. Dopo essere stato salvato in uno scantinato semi allagato dai Vigili del Fuoco, Di Massa è stato trasferito in ospedale in elicottero. L’uomo si trova ancora precauzionalmente in terapia intensiva all’ospedale Cardarelli, ma ora respira e si alimenta autonomamente.

La mattina della alluvione, Di Massa si trovava per strada, quando è stato travolto da fiume di fango e trascinato per molti metri, finendo in un seminterrato. L’uomo è riuscito a sopravvivere aggrappandosi ad alcuni rottami di legno ma ha riportato uno schiacciamento toracico e danni polmonari seri per l’ingestione di molto fango ed acqua. Durante la prima settimana di degenza in ospedale, le sue condizioni erano state giudicate serie, tanto da dover essere anche intubato.

Ora Di Massa non è più in pericolo di vita. Attualmente i sanitari del Cardarelli sono ottimisti e ritengono che entro qualche giorno, l’uomo potrà lasciare la terapia intensiva e continuare la degenza in reparto.