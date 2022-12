Catastrofi naturali: ok a pacchetto di aiuti da 718 milioni per 7 Paesi Ue

MeteoWeb

La plenaria di Strasburgo del Parlamento europeo ha approvato – con 555 voti a favore, 7 contrari e 4 astensioni – l’erogazione di circa 718,5 milioni di euro del Fondo di solidarietà in seguito alle catastrofi naturali che hanno colpito sette Paesi dell’Ue nel 2021. Il pacchetto di aiuti è stato proposto dalla Commissione europea.

Nel dettaglio, in relazione alle catastrofiche inondazioni del luglio 2021, 612,6 milioni di euro andranno alla Germania, 87,7 milioni al Belgio, 4,7 milioni ai Paesi Bassi, 1,8 milioni al Lussemburgo e 797.520 euro all’Austria; in relazione all’eruzione del vulcano a La Palma, alla Spagna andranno 9,5 milioni di euro; infine, in relazione al terremoto di Creta, 1,4 milioni di euro andranno alla Grecia.

In pratica, l’Ue trasferisce denaro dalla riserva di solidarietà e per gli aiuti d’urgenza, nel suo bilancio, alla cosiddetta linea di bilancio operativa del Fondo di solidarietà dell’Ue, dalla quale tale denaro può essere versato agli Stati membri colpiti da catastrofi naturali e che chiedono assistenza finanziaria. Il Fondo di solidarietà ha lo scopo di fornire assistenza finanziaria in caso di gravi catastrofi in uno Stato membro o in un Paese che ha avviato negoziati di adesione con l’Ue.

Agricoltura: Ue rivede le norme sugli aiuti di Stato

L’Ue ha approvato nuove norme per gli aiuti di Stato per agricoltura e pesca, che esentano dall’autorizzazione di Bruxelles fino al 50% dei casi che prima erano soggetti a notifica. Lo comunica la Commissione europea. Per esempio, aiuti di Stato per prevenire i danni o indennizzare le perdite degli agricoltori a causa di animali protetti, o avversità atmosferiche, non saranno più soggetti a approvazione dell’Ue.