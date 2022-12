MeteoWeb

Pizzo Calabro, pomeriggio di giovedì 22 dicembre 2022. Un cavallo appare in autostrada, sull’A2 Salerno-Reggio Calabria, in un tratto di cantiere. Visibilmente impaurito e confuso, l’esemplare vagava tra le auto in carreggiata, come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo. Disagi alla circolazione.