Ciclone Birgit, maltempo in Liguria: pioggia battente, vento e incidenti a Genova

Mattinata all’insegna di pioggia, vento e incidenti a Genova. Segnalati piccoli tamponamenti tra vetture e urti tra pedoni, auto e scooter favoriti dalla scarsa visibilità, dall’asfalto scivoloso e dal traffico. A Cornigliano una donna di 56 anni ha è rimasta ferita scivolando a terra con il suo scooter.

Sono state registrate punte di 29 mm di pioggia a San Fruttuoso, 26 mm nel quartiere Apparizione, 25 mm a Castelletto.

