Il “ciclone bomba” continua a flagellare gli USA: 28 morti, blackout per ridurre i consumi di elettricità

Il maltempo continua a flagellare gli Stati Uniti, mentre le temperature rimangono sotto zero nella maggior parte del Paese. I morti a causa del freddo sono almeno 28, molti dei quali hanno perso la vita in incidenti automobilistici provocati dal ghiaccio. Le società elettriche di molti Stati hanno lanciato un appello a risparmiare energia: con il freddo la domanda è infatti esplosa e il rischio è di non riuscire a soddisfarla. In Tennessee sono stati decisi brevi blackout a rotazione per ridurre i consumi.

La brutale tempesta di neve che ha colpito gli Stati Uniti con violenti venti artici ha lasciato oltre mezzo milione di famiglie senza elettricità alla Vigilia di Natale, mentre mentre migliaia di voli cancellati hanno impedito a molti la possibilità di riunirsi con la famiglia per le feste. Nello Stato di New York il governatore Kathy Hochul ha dispiegato la Guardia nazionale nella contea di Erie e a Buffalo.

Il “ciclone bomba“, una delle tempeste più violente degli ultimi decenni, ha costretto alla cancellazione di oltre 2.800 voli sabato e ne ha ritardati oltre 6.600, dopo che il giorno precedente ne sono stati cancellati quasi 6.000, secondo i dati del sito di monitoraggio Flightaware.com.

I “cicloni bomba” producono forti piogge o nevicate: possono anche causare inondazioni lungo le coste e generare venti da uragano. Onde fino a 8 metri sono state segnalate nel lago Erie, mentre nel Fairport Harbor dell’Ohio, i venti hanno raggiunto i 120 km/h.

Il ghiaccio sulle strade e il cosiddetto “white-out” (gli oggetti appaiono senza contorni, non si distingue la linea dell’orizzonte e solo le figure scure possono essere distinte) hanno anche portato alla chiusura di alcune delle arterie stradali più trafficate della nazione, tra cui l’Interstate 70 che attraversa il Paese, parti della quale sono state temporaneamente chiuse in Colorado e Kansas.

Il National Weather Service ha chiesto ai residenti nelle aree colpite a rimanere in casa. Il freddo è grande motivo di preoccupazione per le quasi 530mila famiglie ancora senza elettricità sabato pomeriggio, secondo il tracker poweroutage.us.

Il National Weather Service prevede che le condizioni estreme continueranno durante il fine settimana in tutti gli Stati Uniti centrali e orientali. In seguito, le temperature dovrebbero tornare a un clima nella norma stagionale la prossima settimana.

Il maltempo e il gelo non hanno risparmiato neanche il Canada: le autorità locali hanno emesso allerte meteo, centinaia di migliaia di persone sono rimaste senza elettricità nelle province dell’Ontario e del Québec, mentre molti voli sono stati cancellati negli aeroporti di Vancouver, Toronto e Montreal e alcuni treni sono stati bloccati.