La Cina sta costruendo qualcosa di strano nel mare tra Filippine e Vietnam

La Cina sta costruendo diversi tratti di terra nel Mar Cinese Meridionale, nel contesto strategico in cui Pechino vuole rafforzare le rivendicazioni sul territorio conteso in una regione critica per il commercio globale. Mentre la Cina ha precedentemente costruito barriere coralline, isole e formazioni di terra contese nell’area che aveva a lungo controllato – e le ha militarizzate con porti, piste e altre infrastrutture – i funzionari dell’intelligence occidentale hanno presentato nelle scorse ore immagini satellitari di quelli che hanno definito i primi casi noti di una nazione che lo ha fatto su territorio che non è suo. I tecnici hanno avvertito che l’ultima attività di costruzione di Pechino indica un tentativo di far avanzare un nuovo status quo, anche se è troppo presto per sapere se la Cina cercherà di militarizzarli.

Le flotte pescherecce che operano come milizie marittime de facto sotto il controllo delle autorità di Pechino hanno svolto attività di costruzione in quattro aree non occupati nelle acque delle isole Spratly nell’ultimo decennio. Alcuni banchi di sabbia e altre formazioni nell’area si sono espansi più di 10 volte negli ultimi anni.

Le foto satellitari condivise con Bloomberg raffigurava quella che è una nave marittima cinese che scaricava un escavatore idraulico anfibio utilizzato nei progetti di bonifica del terreno a Eldad Reef nelle Spratly settentrionali nel 2014. Da allora, nuove formazioni di terra sono apparse sopra l’acqua nell’ultimo anno: le immagini mostrano grandi buchi, cumuli di detriti e tracce di escavatori in un sito che era esposto solo parzialmente durante l’alta marea.