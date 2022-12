Clima: accordo UE su “carbon border tax”

MeteoWeb

Il Parlamento europeo e gli Stati membri dell’Ue hanno annunciato di avere adottato un meccanismo inedito volto a rendere più ecologiche le importazioni industriali dell’Europa facendo pagare le emissioni di carbonio legate alla loro produzione. Il “Carbon border adjustment mechanism” sottoporrà le importazioni in diversi settori (acciaio, alluminio, cemento, fertilizzanti, elettricità, ma anche idrogeno) agli standard ambientali dell’UE.

Gli Stati membri e il Parlamento europeo hanno concordato di creare un “meccanismo di aggiustamento del carbonio alla frontiera”, che fa parte del pacchetto “Fit for 55” presentato dalla Commissione europea nel luglio 2021 per far sì che il blocco dei 27 riduca del 55% le proprie emissioni di gas serra entro la fine del decennio. La misura mira a garantire che le aziende europee soggette alle normative climatiche del blocco e che devono pagare per i loro diritti di emissione di CO 2 non siano in svantaggio competitivo rispetto ai loro rivali di Paesi terzi in cui i requisiti climatici sono meno ambiziosi.

Questo meccanismo è “una parte fondamentale” dell’azione climatica dell’UE, “garantirà un trattamento equilibrato” delle importazioni di prodotti selezionati ed “è concepito per incoraggiare i nostri partner nel mondo a unirsi agli sforzi per il clima” dei 27, ha sottolineato il Ministro dell’Industria e del commercio della Repubblica Ceca, Jozef Sikela, il cui Paese detiene la presidenza del Consiglio dell’UE questo semestre.

L’imposta sarà applicata a partire dal primo ottobre 2023 – ma con un periodo transitorio in cui gli obblighi dell’importatore si limiteranno a fornire dati sulle proprie emissioni – alle importazioni provenienti da settori quali l’industria siderurgica, la produzione di cemento o fertilizzanti, il settore dell’alluminio e la produzione di energia elettrica, come proposto dalla Commissione. Si estenderà all’idrogeno, alle emissioni indirette a certe condizioni, nonché ad alcuni prodotti intermedi, come viti e bulloni e simili articoli di ferro o acciaio, come richiesto dal Parlamento.

L’accordo “è ancora una volta una prima mondiale nell’ambito del Green Deal. Per la prima volta, garantiremo un accordo equo tra le nostre aziende, che pagano un prezzo del carbonio in Europa, e i loro concorrenti stranieri, che non lo fanno. Questo è un grande passo che ci consentirà di fare di più per il clima, proteggendo al contempo le nostre imprese e i nostri posti di lavoro,” ha affermato il presidente della commissione per l’ambiente del Parlamento, Pascal Canfin.