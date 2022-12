Clima, il 2022 per l’Italia è il 2° anno più caldo di sempre: difficile battere il 2014 | DATI

MeteoWeb

“Ci saremmo aspettati un novembre un po’ più fresco. In contrasto con la nostra precedente analisi nella quale dopo 9 anni su 10 con temperature sopra la media si era ipotizzato un novembre con temperature sotto la media 32ennale. A volte anche la statistica climatologica ha le sue eccezioni“: è quanto afferma, in una nota, il col. Paolo Ernani, meteorologo, ex previsore Linea Verde e TG3 Nazionale. Questo mese infatti “con un valore termico di quasi 12, 00°C (11,99°C reale), segna appunto un + 0,64°C, mentre rispetto al precedente novembre registra una variazione di + 0,33°C,” prosegue l’esperto.

Insomma, “a conti fatti, questo novembre può considerarsi nella norma, non distaccandosi molto dalle medie di riferimento. Esso, nella nostra graduatoria va ad occupare la 9ª posizione tra i più caldi (per modo di dire). Il novembre più caldo in assoluto nei 32 anni trascorsi, spetta al 2014 con 13,66°C, mentre il record del più freddo va al novembre 1998 con 9,61°C“.

Il grafico di seguito “mostra molte ondulazioni, segno del transito sulla nostra penisola di una serie di perturbazioni, una della quali responsabile della tragedia di Ischia. Inoltre novembre ha avuto un inizio con temperature molto elevate (il giorno 3 la temperatura media giornaliera sull’Italia ha sfiorato i 16°C) e da li in poi il trend ha preso a scendere sino a toccare il valore più basso il 29 novembre con 7,95°C“.

Un risvolto interessante, secondo Ernani, “è rappresentato dal confronto tra gli 11 mesi del 2022 (16,54°C) e gli 11 mesi del 2014 (16,63°C). Come si vede il 2022 per ora è leggermente più freddo (0,09°, quasi un decimo di grado). Ora conoscendo il valore termico di dicembre 2014 (8,74° al 3° posto tra i più caldi nei 32 anni), il dicembre ora in atto, per diventare questo, anno il più caldo in assoluto, cioè battere il record del 2014, dovrebbe superare il valore di 8,74°C, cifra secondo noi assai difficile da raggiungere“.

In sostanza, “con una buona probabilità, l’anno 2014 dovrebbe mantenere il record del più caldo del 32ennio (1990/2021),” conclude Ernani.