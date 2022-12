Clima, CO2, coralli: “in Australia propaganda allarmista travestita da scienza”

MeteoWeb

“Il Bureau of Meteorology e il CSIRO hanno espresso la loro dose biennale di depressione sul clima nel loro ultimo rapporto sullo stato del clima. Il clima si è riscaldato di 1,5°C e non c’è quasi un solo vantaggio: è tutto un disastro”. Lo scrive in un articolo per The Australian Peter Ridd, ex Professore e Direttore di fisica (2009-2016) presso la James Cook University di Townsville, in Australia. Ridd ha pubblicato più di 100 articoli su riviste scientifiche internazionali.

“Può un clima che si riscalda dolcemente non avere alcun vantaggio significativo?”, si chiede Ridd nell’articolo in cui evidenzia come il rapporto del Bureau of Meteorology australiano ignori una serie di cambiamenti positivi. “L’unica parte marginalmente incoraggiante del rapporto riguarda l’Australia settentrionale. Potrebbe esserci stata una leggera riduzione del numero di cicloni e negli ultimi decenni c’è stata un po’ più di pioggia. A parte questo, il rapporto si legge come il Libro dell’Esodo: un disastro dopo l’altro”, commenta critico Ridd.

“Ma è significativo che il periodo in cui gli egizi costruivano le piramidi, che era più caldo del clima odierno, sia spesso chiamato Optimum climatico dell’Olocene. La parola “Optimum” indicava che gli scienziati che lavoravano nell’era precedente all’allarmismo climatico potevano vedere alcuni vantaggi da un clima più caldo”, evidenzia l’esperto.

Il riscaldamento e i coralli

“Un segno sicuro del fatto che il rapporto si sforza troppo di trovare il disastro è quando discute lo sbiancamento dei coralli e la Grande barriera corallina. Sottolinea che ci sono stati quattro eventi di sbiancamento negli ultimi sei anni, implicando che siano stati devastanti. Ma per qualche ragione il rapporto omette di menzionare che quest’anno la barriera corallina ha registrato la più alta quantità di corallo dall’inizio delle registrazioni nel 1985. Ciò dimostra che tutto il clamore sulla perdita di corallo a causa dello sbiancamento era enormemente esagerato. Ma gli autori lo hanno ignorato”, sottolinea Ridd.

“E ignorano anche il fatto che i coralli crescono circa il 15% più velocemente per ogni grado di aumento della temperatura e che quasi tutti i coralli sulla barriera corallina vivono anche in acque molto più calde vicino all’Equatore. Dovremmo aspettarci coralli migliori e dovrebbero estendersi più a sud. Non è poi così male, vero?”, aggiunge.

La CO 2 e le piante

“Perché il rapporto non menziona che la CO 2 extra nell’atmosfera migliora l’efficienza di utilizzo dell’acqua delle piante delle zone aride, che occupano la maggior parte dell’Australia, e che questo ha fatto prosperare le piante? Secondo i satelliti della NASA, c’è un “rinverdimento” dell’Australia di almeno il 10%. Nel complesso, il mondo ha visto l’area delle foglie verdi espandersi dell’equivalente del doppio dell’area degli Stati Uniti in soli 35 anni”, evidenza Ridd.

La propaganda sul clima

“In un clima che cambia, ci saranno vincitori e vinti, e potrebbe essere che l’effetto netto sia un grosso problema. Ma se gli autori del rapporto non menzionano nemmeno le parti positive, come possiamo avere fiducia nelle sue scoperte? L’ultimo rapporto dovrebbe suonare un campanello d’allarme, ma non solo sul clima. È un eccellente strumento di propaganda o è un’affermazione scientifica? Dovremmo tutti preoccuparci se il pensiero di gruppo ha preso possesso del BOM e del CSIRO. Dovremmo preoccuparci quando il BOM dice che ha recentemente aggiustato tutti i record di temperatura riducendo le temperature di un secolo fa fino a un grado. Possiamo avere la certezza che lo abbiano fatto con una buona ragione scientifica?”, scrive Ridd.

“E dovremmo preoccuparci delle affermazioni del BOM secondo cui le stagioni degli incendi sono ora molto peggiori rispetto al 1950. Perché tutte le informazioni sugli enormi incendi boschivi prima del 1950 vengono ignorate, come il devastante incendio boschivo vittoriano del 1851 e gli incendi del 1939? Non è che non ci siano dati prima del 1950. Hanno ignorato quei dati per una buona ragione? È simile alle statistiche sugli incendi degli Stati Uniti, che sono spesso segnalate dalle autorità come aventi un notevole aumento della superficie incendiata dall’inizio degli anni ’60, ma non menzionano che c’era quasi 10 volte più superficie bruciata negli anni ’30?”, riflette l’esperto.

“Nei prossimi decenni, i governi australiani prevedono di spendere centinaia di miliardi nel tentativo di prevenire il cambiamento climatico. Prima di farlo, forse potremmo spendere qualche milione facendo un audit dei rapporti di BOM e CSIRO. Forse scopriremmo che adattarsi a un clima che cambia è di gran lunga il modo migliore per procedere. Potremmo persino scoprire che parte di ciò che ci è stato detto è sbagliato”, conclude Peter Ridd.