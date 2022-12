Clima: in Francia stop aerei per tratte brevi se c’è il treno, l’Ue osserva con interesse

MeteoWeb

La Francia, nell’ambito della sua legge su ‘clima e resilienza’, vieta gli aerei per le tratte brevi se c’è il treno e la Commissione Ue guarda con interesse all’iniziativa. Il via libera di Bruxelles a Parigi è un precedente per tutti i Paesi dell’Ue.

In Italia, la parola d’ordine, invece, è “intermodalità”. Infatti, Trenitalia e il gruppo Fs, spiegano dal gruppo italiano, stanno già lavorando da tempo per implementare i servizi di connessione diretta di Alta Velocità con gli scali aeroportuali e fare in modo che venga rafforzata l’intermodalità sostenibile e l’integrazione tra treno e aereo. Da Fiumicino, ad esempio, fanno notare da Fs, sono già in funzione collegamenti diretti con Frecciarossa da e per Napoli, Firenze, Bologna, Padova, Venezia con il progetto di realizzare postazioni di accoglienza e biglietteria dedicata.

L’arrivo dell’alta velocità ha segnato una svolta epocale nel mercato dei trasporti italiani. I viaggiatori hanno dimostrato in più occasioni di preferire il treno all’aereo per i collegamenti a corto raggio. Per esempio, la tratta Roma-Milano, prima dell’arrivo dei treni superveloci, era una delle rotte aeree più redditizie in Europa, ma sempre più passeggeri ora preferiscono viaggiare in treno tra le due città.

La preoccupazione dell’industria aerea

La decisione di Parigi desta molta preoccupazione nel comparto dell’industria aerea. Ad essere molto preoccupati in particolare, riferisce Aviation Industry News in un articolo dedicato al tema, sono i cosiddetti ‘aeroporti minori’, quelli nati sul proliferare delle compagnie low cost, principali gestori dei collegamenti a breve raggio intra europei e domestici.