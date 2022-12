Clima mite in Francia: metà delle piste da sci chiuse per mancanza di neve

MeteoWeb

Le temperature miti accompagnate dalle piogge degli ultimi giorni in montagna hanno fortemente condizionato l’attività delle stazioni sciistiche in Francia, in particolare quelle situate in bassa montagna, determinando la chiusura di metà delle piste, secondo Domaines skiables de France (DSF).

“Avevamo iniziato le vacanze di Natale con una buona situazione dopo un’ondata di freddo e neve, ma dalla fine della scorsa settimana il clima mite e le piogge hanno portato alla chiusura di metà delle piste,” ha spiegato ad AFP Laurent Reynaud, delegato generale di Domaines skiables de France (DSF).

Le Alpi meridionali, con tre quarti dei versanti aperti, e le Alpi settentrionali, in particolare la Savoia, sono le meno penalizzate, ma negli altri massicci come i Pirenei (un quarto dei versanti aperti), i Vosgi o il Giura (meno di un quarto delle piste aperte), la situazione è più preoccupante.

Così, molte località come La Pierre-Saint-Martin (Pirenei Atlantici), Saint-Pierre de Chartreuse/Le Planolet (Isère), Semnoz (Alta Savoia), Le Tanet (Vosgi) o Croix de Bauzon (Massiccio Centrale) hanno dovuto chiudere le strutture negli ultimi giorni.

“In alcune zone potrebbe aver piovuto fino a 2000 metri di altitudine” ha dichiarato questo François Gaillard, direttore dell’agenzia France Montagne, ai microfoni di France Info. Le stazioni tra i 1500 e i 2000 metri sono le più penalizzate.