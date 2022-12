Clima, protesta di Extinction Rebellion al Mondiale di sci a Sestriere: “bye bye neve” | FOTO

MeteoWeb

Non si fermano le proteste degli attivisti per il clima. Una nuova protesta, condotta dal gruppo Extinction Rebellion, è andata in scena alla Coppa del Mondo di Sci, a Sestriere, al termine della prima manche della giornata.

Muovendosi silenziosamente, con movimenti esageratamente rallentati e sincronizzati, un gruppo di attiviste, vestite di rosso, ha attraversato la spianata fino all’ingresso delle piste di gara, per poi srotolare uno striscione con scritto ‘Bye bye neve, la crisi climatica è già qui‘. Lo rendono noto le stesse attiviste.