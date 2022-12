Clima: riforma del mercato del carbonio, raggiunto accordo UE

MeteoWeb

Raggiunto accordo nella notte per una vasta riforma del mercato europeo del carbonio, al centro del piano climatico. Dopo circa 30 ore di colloqui tra i negoziatori del Parlamento europeo e degli Stati membri UE, è stato deciso che, per coprire le proprie emissioni di CO 2 , i produttori di elettricità e le industrie ad alta intensità energetica (acciaio, cemento, ecc.) nell’Unione dovranno acquistare “permessi inquinanti” sul mercato europeo delle quote di emissione (ETS), creato nel 2005 e che si applica al 40% delle emissioni del continente.

Le quote totali create dagli Stati diminuiscono nel tempo per incoraggiarli a emettere meno. Il tasso di riduzione delle quote proposte accelererà, con un calo del 62% entro il 2030 rispetto al 2005 (contro un precedente obiettivo del 43%).