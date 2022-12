Cambiamenti climatici: l’elevato standard di vita contraddice i profeti dell’Apocalisse

MeteoWeb

“I manifestanti per il clima che distruggono opere d’arte e si incollano alle strade senza offrire uno straccio di prova per il loro allarmismo esibiscono una maliziosa stupidità che è cieca allo stato attuale del mondo”. Inizia così un articolo pubblicato originariamente su Real Clear Energy, il 14 dicembre 2022, da Vijay Jayaraj, ricercatore associato presso la CO 2 Coalition (Arlington, Virginia). Jayaraj ha conseguito un master in scienze ambientali presso l’Università dell’East Anglia, nel Regno Unito, e risiede in India.

“I dati reali mostrano che la vita oggi è molto migliore che in qualsiasi momento della storia umana. Si ignora il fatto che il cambiamento climatico ha reso la Terra migliore e ha contribuito a far progredire l’umanità”, afferma Jayaraj. “Gran parte del progresso negli ultimi tre secoli è dipeso da un evento importante del XVII secolo: il declino della Piccola Era Glaciale, che si concluse definitivamente nel 1800. Contrariamente ai media popolari e al politicamente corretto, il cambiamento climatico ha contribuito alla crescita senza precedenti della civiltà umana”.

“La Piccola Era Glaciale interruppe la crescita globale delle piante e favorì periodi di carestia, malattie e spopolamento di massa. Tuttavia, dall’avvento del riscaldamento moderno c’è stato un generale inverdimento del pianeta, raccolti più abbondanti e un aumento di otto volte del numero della popolazione. A contribuire a questa abbondanza è stato l’effetto fertilizzante dell’anidride carbonica, la cui concentrazione atmosferica è aumentata negli ultimi decenni”, spiega Jayaraj. “La produzione globale di mais era di circa 205 milioni di tonnellate nel 1961. Oggi il mondo produce cinque volte più mais – 1,16 miliardi di tonnellate. Ci sono stati aumenti simili per tutte le principali colture alimentari, tra cui riso, grano, soia, cereali, noci e verdure. Le catture di pesci in mare nel periodo 1961-2018 sono aumentate da 34 milioni di tonnellate a 84 milioni di tonnellate. Durante il periodo, la produzione dell’acquacoltura è aumentata da due milioni di tonnellate a 82 milioni di tonnellate”.

“Nel frattempo, la malnutrizione nei Paesi in via di sviluppo si è ridotta drasticamente dal 34% nel 1970 al 13% nel 2015, nonostante una popolazione in rapida crescita. Una migliore alimentazione e progressi tecnologici si sono combinati per rendere la vita non solo migliore ma anche più lunga. In Oman, ad esempio, il tasso di mortalità dei bambini sotto i 5 anni è sceso da 38 decessi ogni 100 nati nel 1950 a meno di uno. Progressi simili sono stati registrati in tutto il mondo”, evidenzia.

Jayaraj sottolinea anche come “il trasporto è diventato più conveniente per la popolazione generale. I prezzi nominali per i biglietti aerei andata e ritorno si sono quasi dimezzati negli anni 2010 rispetto al 1980. L’elettricità è diventata più disponibile per le famiglie e le imprese. Nella sola Cina, la produzione di energia elettrica è aumentata di 18 volte tra il 1950 e il 2015, consentendo a 1,3 miliardi di persone di avere un maggiore accesso all’elettricità e sperimentare una notevole crescita economica”.

“Le persone sono protette contro la furia della natura meglio che mai. Il tasso di mortalità annuale dovuto a disastri naturali è crollato a livello globale dagli anni ’20 e ’30. Questo perché una maggiore prosperità supportata da risorse energetiche abbondanti e a basso costo ha fornito infrastrutture più robuste per resistere a condizioni meteorologiche estreme e moderni sistemi di segnalazione per avvertire dei pericoli”.

“Quindi, le idee di un’emergenza climatica e di un pianeta in un declino terminale sono fallaci. I numeri non mentono, indipendentemente da quanta arte venga saccheggiata o quanti viaggiatori vengano ritardati dai fuorviati”, conclude Vijay Jayaraj.