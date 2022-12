Clima e uragani: il fallimento delle previsioni stagionali del 2022

MeteoWeb

Il 30 novembre si è conclusa ufficialmente la stagione degli uragani atlantici 2022, che ha avuto come “clou” l’uragano Ian, di categoria 4, vicino alla soglia della 5, che a settembre ha toccato terra in Florida. Spicca anche l’uragano Fiona, primo uragano maggiore (ossia di categoria pari o superiore a 3) della stagione, diventato la tempesta più forte della storia a colpire il Canada. “Ogni anno, decine di gruppi in tutto il mondo emettono previsioni per l’attività degli uragani atlantici del prossimo anno. Nel 2022, questi gruppi – come collettivo – si sono sbagliati, completamente”. Lo sottolinea il Dott. Roger Pielke Jr., scienziato politico e professore americano, commentando le previsioni realizzata per la stagione degli uragani atlantici del 2022.

“Il Barcelona Supercomputing Center ha raccolto le previsioni sugli uragani stagionali da 29 organizzazioni che consentono un’analisi dettagliata di quanto la comunità si sia sbagliata nel 2022. Delle 19 organizzazioni che hanno emesso previsioni la scorsa primavera, 17 hanno previsto una frequenza superiore alla media di “tempeste con nome” (cioè quelle a cui il National Hurricane Center degli Stati Uniti assegna un nome in base a stime di intensità). All’inizio dell’estate, 19 su 19 di queste previsioni prevedevano una stagione al di sopra della media. L’attuale stagione degli uragani è stata al di sotto della media per la maggior parte degli indicatori”, evidenzia Pielke Jr., citando una tabella realizzata da Phil Klotzbach della Colorado State University.

“Gli ultimi 6 anni sono stati tutti al di sopra dell’attività mediana, ma il 2022 interrompe questa serie. La previsione dell’attività al di sopra della mediana sarebbe stata vincente in ciascuno degli ultimi 6 anni, ma ha fallito nel 2022. E dal 1970 al 1994 (tranne due anni) erano tutti al di sotto della mediana”, afferma lo scienziato.

“Alcuni meteorologi mancano abitualmente il bersaglio. Ad esempio, Penn State (Michael Mann) emette previsioni di “tempeste con nome”, ma la realtà è caduta al di fuori del loro ampio intervallo di previsioni in ciascuno degli ultimi 4 anni. In generale, non mi piacciono le “tempeste con nome” come indicatore perché implicano valutazioni da parte degli esperti di uragani NOAA (sull’opportunità di “nominare” una tempesta) ed è quindi un indicatore meno rigoroso rispetto alle stime di uragani derivate dai satelliti, uragani maggiori o energia cumulativa dei cicloni (ACE)”.

“Anche le previsioni sull’ACE per il 2022 fatte ad agosto – dopo l’inizio della stagione degli uragani ma prima della maggior parte dell’attività – hanno mancato il bersaglio. Dei 10 gruppi che hanno previsto l’ACE stagionale ad agosto, tutti hanno previsto che l’attività sarebbe stata superiore alla mediana dell’attività (dal 1990 al 2021). In realtà, l’ACE del 2022 è arrivata a circa il 40° percentile degli anni dal 1990”, spiega Pielke Jr..

“In uno studio del 2018 condotto da Klotzbach – aggiornando una scoperta che abbiamo fatto per la prima volta nel 1999 – abbiamo dimostrato che gli uragani maggiori con landfall si sono verificati due volte più spesso negli anni di La Niña rispetto agli anni di El Niño e 4 volte più spesso per la Florida. Con il landfall di Ian in Florida come tempesta di categoria 4 nel 2022, questa relazione diventa ancora più forte. Il cambiamento climatico è importante, ovviamente, ma i suoi effetti previsti sugli uragani sono misurati in pochi punti percentuali nell’arco di un secolo: l’ENSO ha effetti che sono ordini di grandezza maggiori in pochi anni. Non perdiamo di vista la variabilità climatica”, conclude Pielke Jr..