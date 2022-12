Colombia: aumenta il numero di vittime della frana

MeteoWeb

Continua a salire il bilancio delle vittime della frana abbattutasi a Risaralda, in Colombia. Secondo le informazioni delle agenzie di soccorso, si parla di 27 morti, tra cui tre minori, ha reso noto su Twitter il Presidente Gustavo Petro.

Nel messaggio, il capo dello Stato non ha nascosto la profonda “tristezza” che l’incidente gli ha causato ed ha anche inviato un messaggio di “solidarietà” alle famiglie delle vittime. Allo stesso modo, Petro ha comunicato di aver dato ordine alle diverse entità del governo di mettere in atto le misure necessarie per garantire un “accompagnamento integrale” ai parenti delle persone che hanno perso la vita nella tragedia.

La frana si è verificata quando parte di una montagna è crollata, portando con sé un pezzo della strada che collega i dipartimenti di Risaralda e Choco’, all’altezza di La Cabana, una zona rurale del comune di Pueblo Rico. La frana ha travolto un autobus che, partito da Cali, era diretto ai comuni di Condoto e Quibdo’, nel dipartimento di Choco’. Secondo l’Unità nazionale per la gestione dei rischi e dei disastri (Ungrd), la frana è legata alle forti piogge che da settimane affliggono il Paese.