Il commissario Legnini: “Ischia diventerà un case history”

“Il governo mi chiama per risolvere il gran rebus di Casamicciola, terremotata nel 2017. Troviamo una strada finalmente per dare una speranza, eravamo pronti a partire quando è caduta quella frana“: è quanto ha dichiarato il commissario Giovanni Legnini in un’intervista al Fatto Quotidiano sottolineando che “Ischia diventerà un case history: alto livello di pericolo in un territorio ad alto rischio idrogeologico con alti vincoli ambientali e ad elevata antropizzazione. Il meglio del peggio“. Occorrerà “essere rigorosi e fare scelte impopolari“.

Quello del commissario straordinario, ha concluso Legnini, “è un lavoro duro, impegnativo e pieno di responsabilità“. “In settimana licenzio il Testo unico della ricostruzione. Si saprà, d’ora in avanti, chi deve fare cosa. I vari livelli organizzativi territoriali sono individuati e a ciascuno è assegnata una funzione. Però resta il Codice della ricostruzione da definire compiutamente: le responsabilità tra le varie Istituzioni“.