COP15: a Montréal storico accordo per tutelare la biodiversità del pianeta

MeteoWeb

I partecipanti alla UN Convention on Biological Diversity (COP15), la Conferenza Onu COP15 sulla Biodiversità che si tiene a Montréal, hanno trovato l’accordo e adottato il Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework, un piano per tutelare la biodiversità del pianeta: lo hanno annunciato i negoziatori.

“Il pacchetto è stato adottato“, ha affermato il presidente del summit, il Ministro dell’Ambiente cinese, Huang Runqiu.

La parte più significativa dell’accordo è l’impegno a tutelare entro il 2030 il 30% delle terre e delle acque ritenute importanti per la biodiversità. Attualmente sono protette il 17% delle aree terrestri e il 10% delle aree marine. “Non c’è mai stato un obiettivo di conservazione a livello globale di questa scala,” ha dichiarato Brian O’Donnell, direttore del gruppo di conservazione Campaign for Nature. “Questo ci dà la possibilità di salvaguardare la biodiversità dal collasso. Ora siamo all’interno della gamma che gli scienziati pensano possa fare una marcata differenza nella biodiversità“.

La bozza prevede inoltre di raccogliere 200 miliardi di dollari entro il 2030 per la biodiversità da una serie di fonti e lavorare per eliminare gradualmente o riformare i sussidi che potrebbero fornire altri 500 miliardi di dollari per la natura. Come parte del pacchetto di finanziamento, il quadro prevede di aumentare fino ad almeno 20 miliardi di dollari all’anno entro il 2025 i fondi destinati ai Paesi poveri, ovvero circa il doppio di quanto viene attualmente fornito.

I ministri e i funzionari governativi di circa 190 Paesi hanno concordato sul fatto che la protezione della biodiversità deve essere una priorità, e molti hanno confrontato questi sforzi con i colloqui sul clima che si sono conclusi il mese scorso in Egitto. Il cambiamento climatico, unito alla perdita di habitat, all’inquinamento e allo sviluppo, ha duramente colpito la biodiversità del mondo, con una stima del 2019 che avverte che un milione di specie animali e vegetali rischia l’estinzione entro decenni, un tasso di perdita 1.000 volte superiore al previsto.