COVID-19, varianti e relativa dinamica: pubblicato in Inghilterra il nuovo libro del Prof. Ferrara

Una raccolta dei risultati scientifici pubblicati negli ultimi due anni su prestigiose riviste internazionali dal Prof. Massimiliano Ferrara (Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria) è stata realizzata dalla Publishing House Index of Sciences Ltd. con sede a Londra. La stessa casa editrice nei mesi scorsi ha proposto all’Accademico reggino di realizzare questa collettanea ragionata e rivolta ad un Audience non solo accademica ma al contempo di practitioners, operatori sanitari, ricercatori sul campo e studenti.

E’ in programma una presentazione del libro a Londra per il suo lancio sul mercato editoriale internazionale. La distribuzione commerciale è stata affidata ad Amazon e ha già riscosso importanti feed-back nella prevendita online.

Il titolo del libro: “CONTRIBUTIONS ON COVID-19 PANDEMIC DYNAMICS” vede la raccolta dei principali risultati che hanno trovato una prestigiosa collocazione editoriale su riviste, quali, tra le altre: Scientific Reports – Nature, Chaos, Results in Physics, Sustainable Cities and Society, Communications in Nonlinear Science and Simulation, Operations Research Perspectives. I contenuti scientifici selezionati e rielaborati in un format più divulgativo, cominciarono ad essere pubblicati sin da giugno 2020, nella fase iniziale e più cruenta della pandemia.

Le aree scientifiche trattate in questo libro includono la gestione dell’identificazione del principale fattore di rischio associato alla diffusione di COVID-19 utilizzando la tecnica sperimentale fuzzy MCDM con l’apporto dell’Intelligenza artificiale; il modello matematico della complessità frattale-frazionaria per affrontare il problema della genesi diffusiva del coronavirus e SARS-Cov-2. Questo libro, inoltre, fornisce una panoramica degli effetti della pandemia nella Società attuale e delle nuove sfide future, analizza e individua in modo pionieristico i diversi tipi di nanomateriali e il loro impatto sulla diagnosi, la prevenzione e il trattamento del COVID-19.

Grande la soddisfazione espressa da Massimiliano Ferrara, raggiunto dai nostri microfoni, che vede riconosciuti i suoi meriti scientifici e accademici attestati – sempre più spesso – su scala internazionale: “sono davvero felice dell’interesse che la Index of Science ha dimostrato sui nostri risultati ottenuti, in questi ultimi due anni, riguardanti la dinamica del COVID-19. Mi rammarica solo la circostanza – a volte inspiegabile – di come si valuti e si apprezzi l’impatto di certe ricerche, di certi risultati, solo in contesti così lontani geograficamente ma al contempo così vicini in termini di visione comune sul concetto di merito e del correlativo valore sociale. Sono grato al mio gruppo di ricerca locale – oramai “locale”, solo idealmente, vista la diaspora in atto di alcuni giovani autoctoni, ma della quale sono contento per il loro futuro professionale – e la rete internazionale costruita in questi due anni che vede coinvolti 34 ricercatori che operano in quattro Continenti: Europa, Asia, Oceania e Nord America con il diretto coinvolgimento di cinque Università: Bocconi, Bahcesihir University (Turchia), National University of Malaysia (Malesia) e la Wenzhou-Khan University (China and USA) e naturalmente la Mediterranea di Reggio Calabria”.