Covid, Antonio Cabrini: “quattro vaccini e sono bloccato a casa”

MeteoWeb

Antonio Cabrini ha il Covid nonostante quattro dosi di vaccino. E il virus lo ha costretto a stare a casa in un’occasione importante. “Bloccato per il Covid a casa nonostante i 4 vaccini fatti, ma sono con voi spiritualmente per dare la mia testimonianza al gran lavoro fatto dall’Asi per lo sport italiano“. Lo ha detto Cabrini in videochiamata, in occasione della XVII edizione degli Oscar dello Sport svoltasi a Roma nel Salone d’Onore del Coni.