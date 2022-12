Schillaci firma l’ordinanza: “tamponi obbligatori per chi arriva dalla Cina

MeteoWeb

“Ai fini dell’identificazione e del contenimento della diffusione di possibili varianti del virus Sars-CoV-2“, per “tutti i soggetti in ingresso dalla Cina” l’ordinanza firmata dal ministro della Salute Orazio Schillaci prevede l’obbligo “di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti l’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare, o, nelle 48 ore antecedenti, ad un test antigenico effettuati per mezzo di tampone con risultato negativo“: è quanto si legge nel testo del provvedimento. L’ordinanza prescrive inoltre l’obbligo “di sottoporsi ad un test antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento“. “In caso di esito positivo del test antigenico“, vi è l’obbligo “di sottoporsi immediatamente ad un test molecolare ai fini del successivo sequenziamento e ad isolamento fiduciario nel rispetto della normativa vigente“. L’isolamento terminerà dopo tampone negativo.

“A condizione che non insorgano sintomi di Covid-19, le disposizioni di cui comma 1 del presente articolo non si applicano ai minori di 6 anni, ai membri dell’equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni,” si legge nell’ordinanza firmata dal Ministro della Salute.