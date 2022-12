Covid, anche la Francia impone il test per chi arriva dalla Cina

MeteoWeb

Anche la Francia introduce l’obbligo di test negativo al Covid alla partenza per gli arrivi dalla Cina. Lo rendono noto fonti governative a Parigi. I viaggiatori che si imbarcano in Cina su voli diretti in Francia dovranno presentare un test negativo al Covid-19 al momento dell’imbarco. La Francia si unisce così all’Italia e alla Spagna tra i Paesi dell’Ue che impongono restrizioni.

I viaggiatori dovranno portare la prova di un test negativo meno di 48 ore prima dell’imbarco. Altri test saranno effettuati all’arrivo a campione e i test positivi saranno oggetto di sequenziamento al fine di rilevare possibili nuove varianti del virus, ha indicato una fonte governativa transalpina durante una conferenza stampa. A bordo degli aerei provenienti dalla Cina, i passeggeri dovranno inoltre indossare la mascherina.