Covid, pediatra: “consiglio a tutti i genitori di vaccinare i figli under 5”

“Consiglio a tutti i genitori di vaccinare i figli piccoli contro il Covid“: lo ha dichiarato all’Adnkronos Salute il pediatra Italo Farnetani, commentando positivamente la circolare del Ministero della Salute in cui sono contenute le indicazioni per l’utilizzo in Italia del vaccino anti-Covid di Pfizer/BioNTech per la fascia d’età 6 mesi – 4 anni. “Sono d’accordo sul fatto che venga raccomandato in primo luogo ai bambini fragili perché sono quelli a maggior rischio di forme gravi di questa malattia, cioè di complicanze“, “pertanto andranno protetti con il vaccino,” ha sottolineato il professore ordinario di Pediatria dell’Università Ludes-United Campus of Malta.

“E’ una situazione analoga a quella che si attua per la vaccinazione antinfluenzale. Anche se ancora non si può considerare il Covid allo stesso livello dell’influenza perché si tratta di una malattia ancora non stabilizzata. Proprio per questo ritengo sia utile vaccinare anche i bambini non fragili. Non dimentichiamo quello che abbiamo visto dal 2020 a oggi, e cioè che anche i più piccoli possono andare incontro a complicanze, anche se in forma minore,” ha concluso il pediatra.