Covid, nuovo studio sulle mascherine rivela il metodo di asciugatura delle mani migliore

Gli scienziati hanno scoperto che asciugarsi le mani con asciugamani a getto d’aria genera più aerosol rispetto all’asciugatura con asciugamani in carta. La contaminazione dovuta agli schizzi degli utenti di asciugamani è risultata essere di 10 volte superiore quando si usano asciugamani a getto d’aria rispetto a quando vengono utilizzati asciugamani in carta, e anche la contaminazione di altri utenti del bagno è risultata notevolmente superiore.

I risultati hanno importanti implicazioni per l’igiene nei bagni pubblici. L’asciugatura delle mani è un passaggio fondamentale per garantire un’igiene ottimale delle mani. Aiuta a rimuovere i microbi rimanenti sulle mani a seguito di un loro lavaggio insufficiente e a ridurre di conseguenza la diffusione di infezioni nella comunità.

Lo studio è stato condotto all’inizio dell’anno da un team del Leeds Institute of Medical Research dell’Università di Leeds, nel Regno Unito e dal Dipartimento di microbiologia dell’ospedale universitario di Leeds NHS Trust nel Regno Unito. I partecipanti si sono asciugati le mani usando un asciugamani a getto d’aria oppure asciugamani in carta e hanno indossato mascherine per misurare il rischio di inalazione del virus.

È stata analizzata la contaminazione delle maschere causata dagli schizzi e dal deposito di goccioline fino a 15 minuti dopo ogni procedura.

È stato aggiunto un batteriofago (un tipo di virus) alle mani dei volontari prima che le asciugassero per osservare se i microbi presenti su mani lavate male possano diffondersi all’interno del bagno. Sono state misurate la contaminazione della mascherina della persona che si asciuga le mani e di quella di un’altra persona all’interno del bagno a 1 e a 2 metri di distanza. I volontari hanno atteso 15 minuti dopo l’asciugatura delle mani per esaminare se le goccioline di aria continuassero a depositarsi sulle mascherine pulite che sono state cambiate ogni 5 minuti.

Durante l’uso di asciugamani a getto d’aria, l’89% delle maschere è stato contaminato dai virus rispetto al 29% delle maschere contaminate durante l’uso di asciugamani in carta.

La contaminazione delle maschere per il viso con aerosol carichi di virus è stata superiore durante i primi 5 minuti successivi all’asciugatura delle mani con entrambi i metodi. La carica virale era notevolmente superiore con l’utilizzo di asciugamani a getto d’aria.

Nei test con gli asciugamani a getto d’aria, la contaminazione delle maschere per il viso è aumentata fino a 15 minuti dopo l’asciugatura delle mani, il che fa supporre la nebulizzazione di piccole particelle che rimangono presenti nell’aria più a lungo.

I risultati avranno implicazioni importanti per le persone responsabili delle dotazioni dei bagni pubblici. Che si tratti di proprietari di ristoranti e bar o di responsabili degli acquisti di stabilimenti in grandi complessi sportivi o commerciali, probabilmente riconsidereranno le attrezzature per l’asciugatura delle mani offerte. È chiaro che il metodo per asciugare le mani

ha un impatto potenziale sulla diffusione via aerea di patogeni microbici, tra cui i virus respiratori, aumentando quindi potenzialmente il rischio di esposizione e infezione di altri utenti del bagno. Grazie a tali conoscenze, i responsabili delle decisioni saranno impazienti di fornire ai clienti l’opzione più igienica: gli asciugamani in carta.