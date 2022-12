Covid, grandi novità per il vaccino spray nasale

MeteoWeb

Un nuovo vaccino intranasale contro Covid-19 messo a punto da ricercatori del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Niaid) ha dato buoni risultati nei test su macachi. Il vaccino usa una versione innocua del virus parainfluenzale di tipo 3 per trasportare la proteina Spike del virus SarsCov2. Il prodotto potrebbe essere particolarmente utile nei bambini. La ricerca è stata illustrata su Cell.

Il nuovo vaccino nasce dalla precedente ricerca su un prodotto per immunizzare i bambini contro il virus parainfluenzale di tipo 3, un agente che, soprattutto nei più piccoli, può causare bronchiolite e polmoniti simili a quelle causate dal virus respiratorio sinciziale. Il vaccino era già stato testato in una piccola sperimentazione clinica sull’uomo. Ora, i ricercatori hanno modificato il virus per inserire la proteina Spike proveniente dal coronavirus responsabile del Covid. Gli esperimenti condotti sui macachi hanno mostrato che il vaccino sperimentale è in grado di indurre una risposta immunitaria nelle mucose delle alte vie aeree, un aspetto importante per prevenire non solo le conseguenze più severe di Covid ma anche l’infezione. La risposta immunitaria, inoltre, è stata osservata sia nelle basse vie respiratorie sia a livello sistemico.

Il vaccino è pensato soprattutto per i bambini: “la gran parte delle persone di età superiore ai 5 anni è stata esposta al virus parainfluenzale di tipo 3 e probabilmente ha già sviluppato l’immunità, ma la maggior parte dei bambini sotto i 5 anni no. Ciò significa che il vaccino dovrebbe essere ideale per loro“, spiega il Niaid in una nota. Inoltre, potrebbe essere un prodotto “due in uno“, continua l’istituto americano: “dovrebbe proteggere i bambini piccoli non solo dal Covid-19, ma anche dal virus parainfluenzale di tipo 3“. A breve è previsto l’avvio della prima fase di sperimentazione sull’uomo.