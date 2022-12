Croazia, bufera di neve in atto a Zagabria | FOTO LIVE

MeteoWeb

E’ una serata magica a Zagabria: nella Capitale della Croazia la temperatura è crollata a 0°C ed è in corso una fitta nevicata che ha già imbiancato la città in meno di un’ora. Gli scenari tipicamente natalizi della città che dista meno di due ore di auto da Trieste sono particolarmente affascinanti e suggestivi, come possiamo osservare nelle immagini della fotogallery scorrevole a corredo dell’articolo.

Seppur in modo più lieve, nelle scorse ore la neve è caduta anche nella capitale della Slovenia Lubiana.