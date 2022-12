Il cuoricino smette di battere, disperata corsa in ospedale: salvato bimbo di un anno

MeteoWeb

Una storia a lieto fine, un’esperienza emozionante per i carabinieri che hanno agevolato il suo salvataggio: la vicenda è quella di un bimbo di un anno, compiuto il mese scorso, che ha improvvisamente perso i sensi, smettendo di rispondere a mamma e papà. I genitori lo hanno messo in auto e iniziato, da via Chiaromonte, a Napoli, una disperata corsa verso l’ospedale. Una marcia però bloccata dal traffico cittadino: una pattuglia di carabinieri della stazione di Barra li ha notati e ha visto il bimbo tra le braccia della madre. Si è fatta largo con lampeggianti e sirene, mettendosi davanti all’auto e facendo segno di seguirli. In pochi istanti l’arrivo nel pronto soccorso dell’ospedale Villa Betania. I militari hanno scortato la madre e il piccolo all’interno e lo hanno affidato ai medici.

Il piccolo è stato intubato e sottoposto a un massaggio cardiaco: il suo cuore aveva smesso di battere, era in arresto cardiocircolatorio. Poi, quando tutto sembrava perduto, il “miracolo”: un pianto dirompente. Il bambino ora sta bene.