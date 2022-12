La climatologa Judith Curry: “l’unico impatto causato dall’uomo è il disagio psicologico da retorica apocalittica”

MeteoWeb

Judith Curry, affermata climatologa americana, già Presidente della School of Earth and Atmospheric Sciences dello Georgia Institute of Technology e Professoressa di Scienze atmosferiche e oceaniche della University of Colorado-Boulder, ha dedicato un post sul suo blog in cui affronta il tema di come le nostre percezioni del rischio differiscono dal rischio stesso in relazione al cambiamento climatico e anche il tema dell’allarmismo sul clima.

Percezione del rischio

“La scienza del rischio fa una chiara distinzione tra i giudizi professionali sul rischio e la percezione pubblica del rischio. La percezione del rischio è il giudizio soggettivo o la valutazione del rischio di una persona, che può coinvolgere fattori sociali, culturali e psicologici”, scrive Curry, autrice di centinaia di articoli peer-reviewed e vincitrice di numerosi premi. “Le persone si preoccupano di alcune cose più di quanto garantiscano le prove (ad esempio radiazioni nucleari, cibo geneticamente modificato) e di altre minacce meno di quanto garantiscano le prove (ad esempio, obesità, utilizzo di telefoni cellulari durante la guida). Questo divario nella percezione del rischio produce politiche sociali che ci proteggono più da ciò di cui abbiamo paura che da ciò che effettivamente ci minaccia di più. Comprendere la psicologia della percezione del rischio è importante per gestire razionalmente i rischi che sorgono quando il nostro sistema soggettivo di percezione del rischio sbaglia pericolosamente”.

“La ricerca sul paradigma psicometrico dello psicologo Paul Slovic e collaboratori descrive una serie di caratteristiche psicologiche che fanno sentire i rischi più o meno spaventosi rispetto ai fatti reali:

rischi naturali contro quelli causati dall’uomo

rischi rilevabili contro rischi non rilevabili (senza strumentazione speciale)

rischi controllabili contro rischi incontrollabili

rischi volontari contro rischi imposti

rischi con benefici contro rischi non compensati

rischi noti contro rischi vaghi

rischi centrali per la vita quotidiana delle persone contro rischi non comuni

rischi futuri contro rischi immediati

distribuzione equa contro distribuzione asimmetrica dei rischi.

In ciascuna di queste coppie, il primo tipo di rischio è generalmente preferito al secondo tipo di rischio. Ad esempio, i rischi che sono comuni, autocontrollati e volontari generano la minima apprensione pubblica. I rischi che sono rari e imposti, come il terrorismo, invocano maggiore paura”, spiega Curry.

Il rischio del cambiamento climatico

“Il rischio del cambiamento climatico provocato dall’uomo è un rischio di cui le persone non sarebbero a conoscenza senza la ricerca scientifica. Le persone sperimentano una grande quantità di variabilità meteorologica e climatica durante il ciclo stagionale e di anno in anno. La gente non sarebbe a conoscenza della ricerca scientifica sul cambiamento climatico se le Nazioni Unite non avessero dichiarato la ricerca sul clima come politica rilevante nel contesto del Trattato UNFCCC del 1992 per prevenire il “pericoloso cambiamento climatico antropogenico”. Le persone normalmente non prestano molta attenzione a ciò che accade alle Nazioni Unite; questo è cambiato intorno al 2006/2007 con “Inconvenient Truths” di Al Gore e l’AR4 dell’IPCC e il Premio Nobel per la Pace”, scrive la climatologa.

“Gli attivisti per il clima, i media e persino gli scienziati hanno colto la narrativa dell'”evento meteorologico estremo causato dal cambiamento climatico” come il veicolo ideale per aumentare l’allarme sul riscaldamento globale causato dall’uomo. Oltre a colpire i rischi n. 1 (causati dall’uomo, ndr), 6 (rischi vaghi, ndr) e 8 (rischi futuri, ndr), anche gli eventi meteorologici estremi giocano nel n. 7-rischi non comuni, poiché questi rischi non sono comuni per le singole località”, continua Curry.

“Ogni evento meteorologico estremo è ora attribuito al riscaldamento globale, persino ondate di freddo estremo e forti nevicate. Gli scienziati che dovrebbero saperne di più non possono resistere alle opportunità di attenzione dei media e attribuiscono con entusiasmo la colpa al riscaldamento globale causato dall’uomo. Nonostante il fatto che i rapporti di valutazione dell’IPCC trovino ben poco in termini di contributo del riscaldamento globale causato dall’uomo agli eventi meteorologici estremi. Come sottolineato da John Christy, se guardi alla prima metà del XX secolo, troverai invariabilmente condizioni meteorologiche e climatiche estreme equivalenti. Come sottolineato da Andy Revkin, se guardi indietro ai record paleoclimatici, troverai condizioni meteorologiche e climatiche estreme molto peggiori. Non importa: non lasciare mai che i record di dati storici e paleoclimatici ostacolino una storia allarmante che attribuisce il disastro più recente alle emissioni di combustibili fossili, aumentando così la pressione per eliminare le emissioni di combustibili fossili”, commenta polemica Curry riguardo all’allarmismo sul clima.

Allarmismo sul clima ed effetti sui bambini

“Gli eventi meteorologici estremi sono diventati una parte sempre più importante della narrativa dell’allarme climatico dal 2005, ma i bambini non hanno iniziato a risentirne psicologicamente fino a quando i comunicatori climatici e gli “educatori” non hanno portato questo al livello superiore. Questo momento è iniziato intorno al 2017, in seguito alla retorica sempre più apocalittica dei funzionari delle Nazioni Unite e dei leader nazionali a sostegno dell’Accordo di Parigi e la formazione coincidente del Movimento Sunrise, Extinction Rebellion, ecc. Non trovo molto nella letteratura pubblicata su danni psicologici ai bambini causati dai cambiamenti climatici prima del 2018 circa; questo è un fenomeno molto recente”, scrive Curry

“In termini di percezione del rischio, questa narrativa amplificata di allarme sottolinea che queste catastrofi di “cambiamento climatico” sono imposte alla società da malvagie compagnie di combustibili fossili (n. 4), i rischi non sono compensati (cioè non ci sono stati benefici per la società dai combustibili fossili) (n. 5), e i rischi sono incontrollabili (n. 3) a meno che i politici non facciano la “cosa giusta””, segnalando un limite alle compagnie di combustibili fossili, evidenzia l’esperta.

“E ora per l’elemento finale della manipolazione della percezione del rischio: la distribuzione asimmetrica dei rischi (n. 9), per cui i bambini e i Paesi sottosviluppati sono a maggior rischio. Seri virtue signaling ci dicono che dobbiamo eliminare le emissioni di combustibili fossili per il bene dei bambini e dei Paesi sottosviluppati. Ebbene, i bambini dei Paesi ricchi corrono molti meno rischi dei loro bis-bisnonni (per non parlare dei bambini dei Paesi sottosviluppati) a causa della presenza di combustibili fossili nelle loro vite che forniscono strutture sicure per le loro case e scuole con riscaldamento centralizzato e aria condizionata, per non parlare dell’abbondante elettricità e anche dei fertilizzanti per assicurare il loro approvvigionamento alimentare”, afferma la climatologa.

“I proselitisti del cambiamento climatico apocalittico stanno sfruttando sia i bambini che i Paesi sottosviluppati per sollecitare un’azione volta all‘eliminazione dei combustibili fossili. Mentre i Paesi ricchi continuano a sfruttare le risorse di combustibili fossili dei Paesi sottosviluppati (in particolare l’Africa), stanno negando a questi Paesi le risorse di cui hanno bisogno per utilizzare effettivamente le risorse di combustibili fossili sulla loro terra per il proprio sviluppo economico. Invece, gli aiuti internazionali allo sviluppo e all’adattamento vengono reindirizzati verso progetti di energia verde – mitigazione delle emissioni di CO 2 che non fornisce energia adeguata e indebita ulteriormente i Paesi”.

“Posso solo concludere che i catastrofisti climatici concentrati sull’eliminazione dei combustibili fossili sopra ogni altra cosa stanno sfruttando e danneggiando i bambini e i Paesi sottosviluppati come parte dei loro obiettivi politici per dare priorità all’eliminazione dei combustibili fossili sopra ogni altra cosa. Se i bambini e i Paesi in via di sviluppo sono un danno collaterale, allora così sia (oops sembrano aver dimenticato il loro virtue signaling di partenza di eliminare i combustibili fossili per il bene dei bambini e dei Paesi sottosviluppati)”, commenta Curry.

Tornando al punto 3, cioè se il rischio climatico è controllabile o incontrollabile, Curry parla dell’“arroganza di pensare che possiamo controllare il contenuto di CO 2 nell’atmosfera, per non parlare del clima stesso”. “Un elemento chiave dei danni psicologici” ai giovani “secondo la recente letteratura è la loro frustrazione e il sentimento di abbandono sul fatto che i politici e il governo non prestano attenzione alle loro preoccupazioni per il clima. Questa preoccupazione nasce dai messaggi esplicitamente politici a cui i giovani sono esposti riguardo al cambiamento climatico”, afferma l’esperta.

Il riscaldamento dell’ultimo secolo

“Si consideri questo scenario controfattuale, per cui negli ultimi 100 anni si è verificato un riscaldamento di 1°C a causa di processi naturali (un tale tasso di riscaldamento è tutt’altro che senza precedenti nell’Olocene, in particolare nel periodo successivo allo Younger Dryas). La gente penserebbe necessariamente che il riscaldamento sia “cattivo”? Presumibilmente le persone in diversi regimi climatici avrebbero opinioni diverse al riguardo. Le persone attribuirebbero agli eventi meteorologici estremi il lento insinuarsi del riscaldamento? Senza alcuna motivazione per incolpare gli esseri umani per eventi meteorologici estremi, qualcuno si preoccuperebbe di provare a incolpare il maltempo del lento insinuarsi del riscaldamento? E infine, qualcuno si aspetterebbe (o addirittura vorrebbe) che il governo tentasse di controllare il clima attingendo CO 2 dall’atmosfera o promuovendo il raffreddamento attraverso la geoingegneria solare? Ovviamente no”, prosegue Curry.

“L’esperienza effettiva del riscaldamento di 1°C nel secolo scorso non è stata affatto negativa: l’aspettativa di vita è aumentata notevolmente, le economie hanno prosperato e la perdita di vite umane a causa di catastrofi meteorologiche è stata notevolmente ridotta. Le regioni che hanno incontrato eventi meteorologici estremi hanno lavorato per adattarsi, con i Paesi ricchi che si sono adattati meglio”, scrive l’esperta.

La retorica apocalittica sul clima e il disagio psicologico

“Il problema qui non è il cambiamento climatico già avvenuto, ma piuttosto la “sindrome da stress pre-traumatico”. La risposta allo stress pre-traumatico del cambiamento climatico è innescata dalla continua raffica nei media di eventi meteorologici estremi che sono peggiorati dal “cambiamento climatico”, dalle proiezioni apocalittiche del riscaldamento futuro da uno scenario di emissioni irrealistico e dagli avvertimenti distopici sugli impatti da parte di politici e giornalisti irresponsabili”, afferma Curry.

“L’effetto netto di tutta questa retorica apocalittica, che sfrutta efficacemente il modo in cui gli esseri umani percepiscono erroneamente il rischio, è di aumentare la preoccupazione nevrotica in molte persone (in particolare i bambini), il che può effettivamente rendere le persone più vulnerabili alle reazioni di stress negative. Congratulazioni a tutti i proselitisti del disastro climatico, avete finalmente dimostrato un effettivo impatto negativo del cambiamento climatico che è effettivamente causato dagli esseri umani: il disagio psicologico. Questo disagio psicologico è causato direttamente da voi: le persone irrazionali, politicamente motivate che hanno creato una propaganda efficace che sta creando reazioni di stress negative in particolare tra i bambini”, conclude la climatologa Judith Curry.