Dicembre sotto le stelle al Parco astronomico di Rocca di Papa

Nel mese di dicembre al Parco astronomico “Livio Gratton” di Rocca di Papa – nel cuore del Parco dei Castelli Romani – tornano gli Astroincontri, per scoprire le meraviglie dell’Universo in compagnia degli esperti dell’Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA). Gli appuntamenti scientifici, in programma nei venerdì e in un sabato sera del mese, consentiranno al pubblico di adulti e bambini di conoscere l’affascinante mondo dell’astronomia attraverso conferenze, spettacoli sotto la cupola del planetario e osservazioni ai telescopi.

Venerdì 9 dicembre si andrà alla scoperta dei raggi cosmici con il ricercatore dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) Alessio Porcelli. “L’Universo è pieno di eventi dalla potenza inimmaginabile, come a esempio le supernove o le galassie coi nuclei attivi – spiega Porcelli – La firma di questi fenomeni è una radiazione che arriva a noi continuamente, radiazione che abbiamo scoperto poco più di un secolo fa: i raggi cosmici. Ma cosa possono dirci di questi eventi e, in generale, delle stelle? Come si producono le loro straordinarie energie? Come li investighiamo? Ne parleremo il 9 dicembre al Parco astronomico di Rocca di Papa”. La conferenza di taglio divulgativo sarà abbinata, come sempre, all’osservazione del cielo a occhio nudo e attraverso gli strumenti disponibili nel giardino dell’Osservatorio – in particolare il mega-Dobson da 40 cm di diametro – e alla visita guidata alle sale espositive, alle installazioni del Parco astronomico e alla cupola, che ospita la strumentazione di ricerca.

Per la gioia dei più piccoli, venerdì 16 dicembre torna l’appuntamento della categoria “Stelle al Planetario” per immergersi nell’affascinante mondo dell’astronomia stando comodamente seduti sotto la cupola di 7 metri di diametro del Planetario, formidabile strumento di simulazione del cielo. Con l’esperto dell’ATA Marco Tadini, adulti e bambini potranno conoscere la costellazione di Orione, il grande cacciatore, la più bella costellazione invernale, caratterizzata dalle tre stelle allineate della cintura e dai luminosi astri Betelgeuse, Rigel, Bellatrix e Saiph che ne disegnano il contorno. Dopo lo spettacolo multimediale di astronomia nel planetario, il pubblico potrà ammirare nel giardino astronomico la costellazione di Orione, che gode di ottima visibilità, e tanti altri oggetti celesti a occhio nudo e al telescopio, sotto la guida degli esperti operatori dell’ATA.

Sabato 17 dicembre sarà invece la volta dello speciale evento “La stella di Natale”, organizzato dall’Associazione Tuscolana di Astronomia con la collaborazione del Parco dei Castelli Romani. Sotto la cupola del planetario e all’oculare del telescopio principale dell’Osservatorio, si andrà alla scoperta di tutte le meraviglie del cielo di dicembre. L’evento sarà anche l’occasione per illustrare nel planetario il cielo e le configurazioni celesti del passato, in particolare quelle della natività di Gesù, e la natura della cosiddetta “Stella di Natale”.

Tante serate all’insegna della scoperta del cielo e dell’emozione si prospettano quindi per i visitatori del Parco astronomico di Rocca di Papa nel mese di dicembre. “Quello degli Astroincontri è un appuntamento che ci vede protagonisti sin da quando l’Osservatorio è nato nel 2000”, afferma Rino Cannavale, referente degli eventi scientifici divulgativi dell’ATA. “Siamo convinti che ci sia sempre più spazio per la diffusione di una cultura scientifica e astronomica di qualità per il pubblico e il nostro sforzo è quello di trasmettere non solo nozioni, ma la passione che ci fa amare il cielo e le sue meraviglie”.