I dinosauri non ruggivano: producevano suoni “ultraterreni”

Abbiamo pochi indizi su quali versi avrebbero potuto fare i dinosauri mentre dominavano la Terra prima di andare incontro al loro tragico destino 66 milioni di anni fa. I resti scoperti dai paleontologi offrono prove dell’abilità fisica di queste creature, ma non molto su come interagissero e comunicassero. Il suono non si fossilizza.

Da quello che sappiamo sul comportamento degli animali, tuttavia, possiamo dedurre che i dinosauri quasi certamente non erano silenziosi. Ora, con l’aiuto di nuovi fossili rari e tecniche di analisi avanzate, gli scienziati stanno iniziando a mettere insieme alcuni degli indizi sui possibili versi dei dinosauri.

I versi “ultraterreni” dei dinosauri

Non esiste una risposta univoca all’enigma. I dinosauri hanno dominato il pianeta per circa 179 milioni di anni e durante quel periodo si sono evoluti con diverse forme e dimensioni.

Alcuni dinosauri avevano colli molto allungati – fino a 16 metri di lunghezza nei sauropodi più grandi – che probabilmente alteravano i suoni. Altri avevano bizzarre strutture del cranio che, proprio come gli strumenti a fiato, potrebbero avere amplificato e alterato il tono prodotto. Una di queste creature, un adrosauro erbivoro chiamato Parasaurolophus tubicen, probabilmente era responsabile di temibili richiami.

P. tubicen aveva un’enorme cresta lunga quasi 1 metro che sporgeva dalla parte posteriore della testa. All’interno di questo c’erano tre paia di tubi cavi che andavano dal naso alla sommità della cresta, dove due delle coppie eseguivano una curva a U per tornare indietro verso la base del cranio e le vie respiratorie dell’animale. L’altra coppia si allargava per formare una grande camera vicino alla cima della cresta. In totale formavano quella che era essenzialmente una camera di risonanza lunga 2,9 metri.

Nel 1995, i paleontologi del New Mexico Museum of Natural History and Science hanno portato alla luce un cranio quasi completo di questo Parasaurolophus dall’aspetto insolito. Utilizzando uno scanner per tomografia computerizzata (TC), sono stati in grado di acquisire 350 immagini della cresta, consentendo loro di vedere l’interno con dettagli senza precedenti. Quindi, lavorando con scienziati informatici, hanno ricostruito digitalmente l’organo e simulato come potrebbe comportarsi se l’aria fosse soffiata attraverso di esso.

“Descriverei il suono come ultraterreno“, ha affermato Tom Williamson, tra i partecipanti allo scavo ed ora curatore di paleontologia al museo. “Mi ha fatto venire i brividi lungo la schiena, ricordo“. “Non avendo tessuti molli conservati, non sappiamo, ad esempio, se questi dinosauri avessero organi che producevano suoni, come i mammiferi e gli uccelli. E’ evidente però che un organo che produceva il suono non era necessario per far risuonare la cresta perché – quella del Parasaurolophus tubicen – è una struttura decisamente lunga“.

Williamson e i colleghi hanno simulato il suono che P. tubicen avrebbe potuto produrre sia con che senza un assortimento di organi vocali, come la laringe che si trova nei mammiferi e nei rettili moderni. Hanno scoperto che anche senza una laringe o equivalente, il dinosauro avrebbe potuto comunque produrre un rumore dovuto al modo in cui l’aria risuonava all’interno della cresta quando l’animale soffiava aria attraverso di essa, proprio come accade soffiando sopra l’apertura di una brocca.

Suoni bassi, oltre i limiti dell’udito umano

“Sappiamo che almeno alcuni tirannosauri hanno viaggiato e forse cacciato in branco, quindi la comunicazione tra individui era probabilmente molto importante,” ha affermato Steve Brusatte, professore di paleontologia ed evoluzione all’Università di Edimburgo.

“Sappiamo che esiste una relazione di scala fondamentale tra le dimensioni del corpo e la frequenza,” ha spiegato Julia Clarke, paleontologa dell’Università del Texas. “I piccoli animali producono suoni a frequenza più alta in generale a causa della lunghezza delle loro corde vocali, a meno che non abbiano alcune strane caratteristiche. I grandi animali producono suoni a frequenza più bassa. E così, nei dinosauri, hai questi animali che hanno le dimensioni di quattro elefanti impilati uno sopra l’altro, non producono suoni nella gamma di frequenze dell’udito umano“.

Quasi certamente i dinosauri non ruggivano, però: probabilmente, invece, tubavano, come le colombe. Molti uccelli moderni usano la cosiddetta vocalizzazione a bocca chiusa, in cui il suono viene emesso gonfiando la gola piuttosto che facendo passare aria attraverso la siringe. Anche i coccodrilli, un altro lontano parente dei dinosauri che si sono divisi da un antenato comune circa 240 milioni di anni fa, usano la vocalizzazione a bocca chiusa per generare profondi brontolii che possono far “danzare” l’acqua attorno ai loro corpi. I coccodrilli, come altri rettili e mammiferi, hanno una laringe piuttosto che una siringe che produce il suono.

Gran parte dei richiami di coccodrilli e casuari è oltre i limiti dell’udito umano nelle basse frequenze note come infrasuoni. I suoni e gli infrasuoni a bassa frequenza sono particolarmente adatti per percorrere lunghe distanze, sia in ambienti aperti che in fitti habitat della giungla. In animali delle dimensioni del T-Rex, o di sauropodi giganti come il Diplodocus, il suono avrebbe potuto essere davvero molto basso.

“I film di Jurassic Park hanno sbagliato,” ha affermato Clarke. “Molte delle prime ricostruzioni dei dinosauri sono state influenzate da ciò che oggi associamo ai rumori spaventosi di grandi predatori di mammiferi come i leoni. Nei film di Jurassic Park hanno usato alcune vocalizzazioni di coccodrilli per i grandi dinosauri, ma sullo schermo i dinosauri hanno le loro bocca aperta come un leone che ruggisce. Non l’avrebbero fatto, specialmente non appena prima di attaccare o mangiare la loro preda. I predatori non lo fanno: ciò avviserebbe agli altri vicini che hai un pasto e avvertirebbe sulla presenza di prede“.