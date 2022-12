Decine di dischi ghiacciati spuntano in un fiume scozzese | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Decine di dischi di ghiaccio sono comparsi sulla superficie di un fiume scozzese dopo che le temperature nel Regno Unito sono crollate.

Callum Sinclair, project manager per la Scottish Invasive Species Initiative (SISI), ha individuato le incredibili lastre circolari di ghiaccio il 9 dicembre sul fiume Bladnoch nel Wigtownshire, in Scozia, condividendo foto e video.

Queste formazioni sono strutture relativamente rare che tendono a formarsi in oceani, laghi e fiumi molto freddi, ha spiegato il Met Office, il servizio meteo del Regno Unito.

Rari dischi ghiacciati spuntano in un fiume in Scozia

Sui fiumi, i dischi di ghiaccio si formano quando la schiuma congelata sulla superficie dell’acqua rimane intrappolata in una corrente a spirale. Mentre altri frammenti di schiuma e ghiaccio congelati colpiscono questi dischi in formazione, si uniscono anche detriti, ed è ciò che li fa accrescere, secondo il Met Office.

In mare aperto, i dischi si formano quando il ghiaccio superficiale si rompe e tende ad arrotondarsi mentre le correnti e le onde fanno sì che i pezzi di ghiaccio si scontrino l’uno con l’altro, secondo il Met Office.

Possono misurare da 20 a 200 cm di diametro e, sebbene sembrino dischi solidi, sono spesso piuttosto “fangosi”, si rompono facilmente quando vengono sollevati, secondo il Met Office.

Questi fenomeni sono molto rari nei fiumi del Regno Unito. Tuttavia, l’ondata di freddo causato da un’area di bassa pressione rimasta intrappolata tra le aree circostanti di alta pressione su Russia e Groenlandia ha fatto scendere le temperature in tutto il Paese sotto lo zero per più di una settimana, creando così le condizioni per le insolite formazioni.

La temperatura più bassa registrata finora durante l’ondata di freddo è stata -17,3°C nell’Aberdeenshire, in Scozia, il 12 dicembre.