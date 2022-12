Mattarella agli italiani: “il Covid non è sconfitto. Per il Clima si punta alla transizione energetica”

MeteoWeb

Come ogni anno il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha tenuto il discorso di fine anno al Paese. Il Capo dello Stato ha parlato agli italiani dalla ‘sala della musica’, nell’ala neoclassica della Palazzina del Quirinale. Mattarella è rimasto in piedi, come nei due anni precedenti. Alle sue spalle una finestra su Roma, l’albero di Natale e le bandiere dell’Italia, dell’Ue e della Presidenza della Repubblica.

“Prima premier donna è un segno di maturità del Paese”

“Il chiaro risultato elettorale ha consentito la veloce nascita del nuovo governo, guidato, per la prima volta, da una donna. E’ questa una novità di grande significato sociale e culturale, che era da tempo matura nel nostro Paese, oggi divenuta realtà“, ha dichiarato Mattarella nel discorso trasmesso a reti unificate.

Covid e difficoltà a governare

Nell’arco di pochi anni “si sono alternate al governo pressoché tutte le forze politiche presenti in Parlamento, in diverse coalizioni parlamentari. Quanto avvenuto le ha poste, tutte, in tempi diversi, di fronte alla necessità di misurarsi con le difficoltà del governare“, ha ricordato il Presidente della Repubblica. Difficoltà nel governare che si ritrovano nel “riconoscere la complessità, esercitare la responsabilità delle scelte, confrontarsi con i limiti imposti da una realtà sempre più caratterizzata da fenomeni globali: dalla pandemia alla guerra, dalla crisi energetica a quella alimentare, dai cambiamenti climatici ai fenomeni migratori“.

“Dal Covid – purtroppo non ancora sconfitto definitivamente – abbiamo tratto insegnamenti da non dimenticare”, ha precisato Mattarella. “Abbiamo compreso – ha aggiunto – che la scienza, le istituzioni civili, la solidarietà concreta sono risorse preziose di una comunità, e tanto più sono efficaci quanto più sono capaci di integrarsi, di sostenersi a vicenda. Quanto più producono fiducia e responsabilità nelle persone“.

“Il Sistema sanitario nazionale va rinforzato”

“Occorre operare affinché quel presidio insostituibile di unità del Paese rappresentato dal Servizio sanitario nazionale si rafforzi, ponendo sempre più al centro la persona e i suoi bisogni concreti, nel territorio in cui vive“. Ha ribadito Mattarella nel passaggio sugli “insegnamenti da non dimenticare” del Covid.

Clima: la transizione energetica è la nuova frontiera

“Mettere al sicuro il pianeta, e quindi il nostro futuro, il futuro dell’umanità, significa affrontare anzitutto con concretezza la questione della transizione energetica“. Lo ha sottolineato Mattarella. “L’energia – ha ricordato il Capo dello Stato – è ciò che permette alle nostre società di vivere e progredire. Il complesso lavoro che occorre per passare dalle fonti tradizionali, inquinanti e dannose per salute e ambiente, alle energie rinnovabili, rappresenta la nuova frontiera dei nostri sistemi economici. Non è un caso se su questi temi, e in particolare per l’affermazione di una nuova cultura ecologista, registriamo la mobilitazione e la partecipazione da parte di tanti giovani“.