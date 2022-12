Dispersi sul monte Velino: raggiunti e recuperati dal Cnsas

MeteoWeb

Un intervento delle squadre di terra del Soccorso Alpino di Avezzano (L’Aquila) è in corso sul Monte Velino per recuperare due escursionisti romani, dispersi dal tardo pomeriggio e raggiunti poco fa, in una zona con fitta nebbia. I due sono stati recuperati, sono in buone condizioni e ora saranno riaccompagnati a valle.

Nel pomeriggio il Soccorso Alpino e Speleologico abruzzese (Cnsas) è stato impegnato nel recupero di altri due escursionisti romani sulla Direttissima, sul Corno Grande del Gran Sasso. Squadre di terra del Soccorso Alpino di L’Aquila avevano avviato le ricerche dopo la segnalazione di familiari di uno dei due; erano stati allertati anche Carabinieri, Guardia di Finanza e il Nono Reggimento Alpini dell’Aquila.

Quando il Soccorso Alpino è riuscito a mettersi in contatto con i due escursionisti, loro hanno confermato di essersi smarriti, ma di aver ritrovato il sentiero e di essere riusciti a tornare in autonomia alle auto.