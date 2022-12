Dolomiti Superski, stagione al via con la Sellaronda aperta

MeteoWeb

Anche la Sellaronda sarà aperta, in entrambe le direzioni, da sabato 3 dicembre, per l’avvio ufficiale della stagione invernale del carosello del Dolomiti Superski. Dopo l’anteprima a Cortina, Plan de Corones, 3 Cime Dolomiti, Val di Fiemme e Obereggen, la scorsa settimana, dal prossimo fine settimana apriranno anche i comprensori dell’Alta Badia, Val Gardena, Val di Fassa, Carezza, Arabba/Marmolada, Rio Pusteria-Bressanone, Alpe Lusia/San Pellegrino e Passo Rolle. Saranno in funzione oltre 200 impianti di risalita aperti per quasi 400 km di pista agibili in tredici dei quindici comprensori sciistici nel Dolomiti Superski.

Il comprensorio dell’Alpe di Siusi inizierà la sua attività il 7 dicembre, San Martino di Castrozza e Civetta apriranno, invece, l’8 dicembre 2022. Il preludio nei comprensori che hanno anticipato l’apertura lo scorso fine settimana ha fatto registrare un notevole afflusso di sciatori, sia locali che nazionali ed internazionali, per il via della prima stagione invernale “normale” dopo il periodo caratterizzato dalla pandemia.

Tra sabato 26 e domenica 27 novembre, nei comprensori aperti di Dolomiti Superski è stato registrato il 32% di primi ingressi in più rispetto allo scorso anno. “L’offerta di impianti e piste aperti e il meteo molto favorevole ha invogliato tanti appassionati a iniziare subito la stagione sciistica sulle Dolomiti – commenta Andy Varallo, presidente di Dolomiti Superski – Contiamo di poter ampliare ancora di più il numero di piste pronte ad essere solcate dagli sciatori per il 3 dicembre e poi per il ponte dell’Immacolata“.

La situazione delle aperture di impianti e piste viene aggiornata costantemente ed è consultabile sul sito dolomitisuperski.com/Impianti-aperti e sulla App Dolomiti Superski. Il consorzio ha rinforzato il proprio shop online, sul quale è possibile acquistare quasi tutti i tipi di skipass, caricandoli direttamente sul supporto skipass My Dolomiti Card ricaricabile oppure ritirandoli con il voucher digitale presso i nuovi Tickets Self-Service points dislocati nelle varie località.