Domani l’esplorazione spaziale è il tema di “Domenica Per” su Rai Storia

La straordinaria avventura dell’uomo sulla Luna e nello spazio: la racconta la “Domenica Per”, in onda domani dalle 14 alle 24 su Rai Storia. Ospite di Emanuela Lucchetti, dal Planetario di Roma, è l’astrofisica Caterina Boccato. Si comincia alle 14 con tre puntate dedicate alla conquista dello spazio, dalla fascinazione per il firmamento ai primi tentativi di viaggio, passando dalla rivalità tra Russia e America nei programmi spaziali, per arrivare all’addestramento degli astronauti e alla sede di Cape Canaveral. Si prosegue con un’intervista di Sergio Zavoli a Von Braun, scienziato impegnato nei progetti della Nasa, con un triste passato legato all’industria bellica tedesca. Ed è sempre Zavoli, e poi Piero Angela, a raccontare l’arrivo dell’Apollo 8 nell’orbita lunare nel 1968. L’attesa per l’allunaggio, ma anche le grandi tensioni e le numerose contestazioni per la missione negli Stati Uniti, sono al centro del doc di Roberto Rossellini “La lotta dell’uomo per la sua sopravvivenza. Nonostante tutto ancora più lontano”. Il 20 luglio 1969 il mondo assiste all’impresa dei tre astronauti americani. L’Italia è incollata alla televisione e segue l’evento con le indimenticabili telecronache di Tito Stagno e Ruggero Orlando. Non solo Tv: il fascino dello spazio ha attratto anche il cinema, e la musica. Alle 19.40, l’Orchestra Sinfonica Nazionale dei Rai esegue le musiche dei film di Stanley Kubrick. E si chiude in musica – dopo il film di prima serata – con David Gimour e “The dark side of the moon” dal magico “Live at Pompeii”.