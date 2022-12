MeteoWeb

Il Doodle di Google di oggi celebra il Capodanno e la sua Vigilia, un momento per ricordare il 2022 e attendere con ansia un nuovo inizio nel 2023. “Sia che stiate lanciando fuochi d’artificio o fissando obiettivi per il prossimo anno, brindiamo alle grandi cose in arrivo nel 2023,” scrive il team di Google nella descrizione della simpatica immagine in home page.

