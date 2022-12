Russia, il drammatico annuncio di Putin: “stiamo dispiegando i missili balistici Sarmat, pronti a guerra nucleare”

MeteoWeb

La Russia dispiegherà presto i missili balistici intercontinentali Sarmat: lo ha detto il presidente Vladimir Putin, nell’importante discorso alla Nazionale che sta tenendo oggi. Il Sarmat è considerato il fiore all’occhiello dei nuovi programmi militari russi. “I missili balistici intercontinentali Sarmat assumeranno per la prima volta l’allerta di combattimento a breve“, ha dichiarato Putin, assicurando che questi piani saranno portati a termine. Il Ministro della Difesa russo, Shoigu ha poi specificato che “il lavoro di dispiegamento dei missili balistici intercontinentali Sarmat è iniziato. Si prevede di mettere in servizio di combattimento 22 lanciatori con missili balistici intercontinentali Yars, Avangard e Sarmat nelle forze missilistiche strategiche“. La dichiarazione giunge a poche ore dal previsto annuncio del presidente americano Joe Biden sul via libera di Washington all’invio dei missili Patriot a Kiev.

La Russia manterrà e migliorerà la prontezza al combattimento della sua triade nucleare, perché questa è “la base dell’equilibrio di potere nel mondo“. Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, parlando nella una riunione estesa del Consiglio del ministero della Difesa russo. “Continuiamo e miglioreremo la prontezza al combattimento della nostra triade nucleare. Questa è la garanzia principale di mantenimento della nostra sovranità e integrità territoriale, della parità strategica e, in generale, dell’equilibrio di potere nel mondo“, ha osservato il presidente aggiungendo che la Russia darà all’esercito “tutto quello che chiede“. “Inostri militari devono avere tutto al massimo livello, comprese armi, dispositivi per la visione notturna, non ci possono essere sciocchezze sul campo di battaglia, kit di pronto soccorso, uniformi, scarpe: tutto deve essere di alto livello, moderno e affidabile. 300.000 persone sono state arruolate nei ranghi delle forze armate, 150.000 di loro si stanno addestrando nei campi di addestramento, e questa è una riserva sufficiente per condurre un’operazione. La Russia è un paese troppo grande, quindi il cosiddetto ‘mondo civilizzato’ ha l’obiettivo di disintegrarla e dividerla, frammentandola. Dopo il crollo dell’URSS, la Russia voleva entrare a far parte del ‘mondo civilizzato’, ma non eravamo i benvenuti. Considero ancora fraterno il popolo ucraino. I nostri rivali geopolitici hanno usato tutto ciò su cui potevano mettere le mani contro la Russia, compreso il lavaggio del cervello in Ucraina. Le pratiche terroristiche in Ucraina sono state utilizzate in modo spudorato e sfacciato. I neonazisti vengono usati per combattere la Russia, non importa chi siano, purché combattano contro di noi“, ha detto ancora Putin.

Shoigu ha detto anche che “L’operazione militare speciale in Ucraina continuerà anche nel 2023. 27 Paesi hanno già speso 97 miliardi di dollari in forniture di armi all’Ucraina, ufficiali di Stato Maggiore della NATO, artiglieri e altri specialisti sono al fronte in Ucraina, più di 500 satelliti della NATO stanno lavorando per Kiev. Gli Stati Uniti cercano di utilizzare la situazione intorno all’Ucraina per mantenere il dominio globale“.

L’escalation in atto per la guerra in Ucraina, quindi, assume connotazioni sempre più drammatiche.