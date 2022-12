‘Egitto svelato’: in mostra a Piacenza il restauro dei sarcofagi

MeteoWeb

Il Salone Monumentale di Palazzo Gotico, nel cuore di Piacenza, accoglie dal 10 dicembre al 26 febbraio una mostra dedicata agli Egizi. L’esposizione è realizzata in collaborazione con l’Art and History Museum di Bruxelles. Il percorso espositivo sarà composto da importanti reperti egizi della XXI Dinastia (1070 a.C. – 900 a.C.) provenienti dal Nascondiglio di Deir el Bahari, di proprietà del museo di Bruxelles.

I visitatori potranno vedere in esclusiva esperti restauratori all’opera sugli antichi sarcofagi durante la visita. L’allestimento prevede l’istallazione nel percorso espositivo del laboratorio Europa, ideato e realizzato dal museo appositamente per gli interventi di restauro in pubblico.

La mostra ‘Egitto Svelato‘, realizzata dall’Istituto Europeo del Restauro, espone importanti reperti egizi tra cui sarcofagi, mummie e oggetti dei corredi funerari provenienti dall’A&HM di Bruxelles e da alcuni importanti musei italiani, tra cui il Mann di Napoli. Oggetti che si concentrano in tutto il loro fascino legato all’Antico Egitto, al complesso universo di miti e credenze della religione egizia e all’avventurosa epopea degli antichi tombaroli e dei primi archeologi. L’evento ha il patrocinio di ministero della Cultura, Regione Campania e Comune di Ischia e l’alto patrocinio del Parlamento Europeo.