Elon Musk: “se Google e Apple rimuovono Twitter produco uno smartphone”

MeteoWeb

Twitter è a rischio di sparire dagli store di Google ed Apple. Ma Elon Musk è già pronto ad ogni evenienza. Incitato da Liz Wheeler, commentatrice politica e conduttrice di podcast conservatrice americana, Musk ha rivelato ciò che nessuno si aspettava. “Se Apple e Google rimuovono Twitter dai loro app store, Elon Musk dovrebbe produrre il proprio smartphone. Metà del paese sarebbe felice di abbandonare quei fanatici e ficcanaso di iPhone e Android – ha dichiarato Wheeler -. Quell’uomo costruisce razzi che vanno su Marte, uno stupido smartphone dovrebbe essere facile, giusto?“.

Ed Elon Musk non ha tardato a rispondere. “Spero certamente che non si arrivi a questo, ma, sì, se non c’è altra scelta, farò un telefono alternativo“, ha dichiarato. Già in passato si vociferava di un possibile nuovo telefono Tesla Pi., ma fino a questo momento nulla è stato ufficialmente confermato o smentito.