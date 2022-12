Emergenza incendi in Cile: 3.500 ettari in fumo, allarme rosso in 9 Comuni | FOTO

MeteoWeb

Emergenza in Cile per i numerosi incendi forestali che attanagliano il Paese. Oggi le autorità hanno decretato l’allarme rosso in nove comuni, mentre si contano 44 focolai attivi in tutto il Paese. La maggior parte degli incendi interessa la zona centrale. L’ultimo bollettino dell’Ufficio nazionale per le emergenze (Onemi) del Ministero dell’Interno cileno ha informato che i pompieri lottano per controllare le fiamme di 12 incendi, mentre 32 sono stati controllati.

In totale si sono bruciati circa 3.500 ettari, concentrati nelle regioni di Valparaiso, O’Higgins, Maule e Metropolitan. Onemi ha detto che la fase di emergenza è stata decretata a causa del pericolo che gli incendi rappresentano per le aree residenziali. In alcune zone del Paese la popolazione è stata evacuata come misura precauzionale. Diverse strade sono state chiuse per facilitare l’accesso ai veicoli di emergenza.

La nuova ondata di incendi si verifica in un contesto di temperature elevate. A Santiago, il termometro ha raggiunto +35,7°C nel decimo giorno di ondata di calore, la temperatura più alta degli ultimi tre anni. Il caldo estremo sta interessando anche tutta l’area centrale. Nelle zone costiere, i forti venti favoriscono la propagazione delle fiamme, rendendo più difficoltoso il lavoro dei pompieri. La Direzione meteorologica cilena (Dmc) ha detto che le temperature sono le più alte registrate in Cile in 70 anni nei primi undici giorni di dicembre.