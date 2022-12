Arriva il gelo e il prezzo dell’energia batte ogni record nel Regno Unito: situazione drammatica

MeteoWeb

I prezzi all’ingrosso dell’elettricità del giorno prima nel Regno Unito hanno raggiunto un record assoluto storico di proporzioni drammatiche dopo l’arrivo del primo freddo della stagione invernale, che in questo weekend ha fatto crollare le temperature in tutto il Paese.

Senza maltempo e senza vento, la produzione eolica e idroelettrica è rimasta ferma facendo impennare la domanda. Sulla piattaforma EPEX, il carico di base del Regno Unito per lunedì si attesta a £ 674 per MWh, mentre il picco serale supera le £ 2.000 per MWh. Sono valori davvero clamorosi che lasciano immaginare ripercussioni davvero drammatiche per il prezzo dell’energia in tutt’Europa nei prossimi mesi invernali.