Energia, Svizzera: divieto di veicoli elettrici e riduzione dell’orario di lavoro

MeteoWeb

Che fine faranno i veicoli elettrici? La Svizzera importa in genere elettricità dalla Francia e dalla Germania per le scorte invernali. Quest’anno, però, nessuno dei due paesi ha energia in surplus. Molte centrali nucleari francesi sono fuori servizio dopo anni di manutenzioni posticipate. In Germania, invece, vi è sovrabbondanza di turbine eoliche ferme e di una carenza (autoimposta) di gas naturale.

Il Consiglio federale della Svizzera ha quindi pubblicato un progetto di legge, che delinea quattro livelli di misure crescenti per risparmiare elettricità. Lo scopo principale è quello di evitare potenziali blackout. Il primo prescrive molte restrizioni di temperatura per cose come frigoriferi e lavatrici. Il secondo include regole più insolite, come la richiesta che il riscaldamento nei club e nelle discoteche “sia impostato al livello più basso o spento completamente“. E ancora, che “i servizi di streaming … limitino la risoluzione del loro contenuto alla definizione standard“. La terza prevede la riduzione dell’orario di lavoro, il divieto di utilizzo di lettori Blue Ray e computer da gioco. Inoltre, si parla di limitazione dell’uso di auto elettriche, che dovrebbero essere guidate solo quando strettamente necessario. Un quarto e ultimo livello impone la chiusura di impianti sciistici, casinò, cinema, teatro e opera.

Veicoli elettrici Vs energia rinnovabile

Molte di queste regole sembrano inapplicabili, ma a ben pensarci anche le restrizioni di contatto durante la pandemia sembravano tali. Uno stato che può impedirti di socializzare con le persone a casa tua, può dunque anche impedirti di utilizzare strumenti apparentemente indispensabili.

I veicoli elettrici si stanno scontrando contro l’altro grande braccio dell’agenda verde, ovvero l’energia rinnovabile. Non si può portare tutti a una dipendenza sempre maggiore dalla rete elettrica e al contempo pensare asd una transizione energetica verso l’eolico e il solare. Il gas dalla Russia è stato, fino a questo momento, l’ingrediente ‘magico’ che ha portato avanti la baracca delle energie rinnovabili. Ora non è più così. Il fallimento è sotto gli occhi di tutti.