Miliardario giapponese svela l’equipaggio che volerà sulla Luna con “DearMoon” di SpaceX

Il miliardario giapponese Yusaku Maezawa ha annunciato che farà un viaggio intorno alla Luna nel 2023 su un razzo SpaceX, ancora in fase di sviluppo, e che l’equipaggio sarà composto da 8 persone. La missione, nota come DearMoon, è stata annunciata per la prima volta nel 2018. Dopo avere cambiato i requisiti di ammissione in un concorso a cui i candidati potevano fare domanda online, sono stati scelti: il DJ e produttore Steve Aoki degli Stati Uniti; Tim Dodd, YouTuber americano; l’artista ceco Yemi AD; Rhiannon Adam, fotografo irlandese; il fotografo britannico Karim Iliya; il regista americano Brendan Hall; l’attore indiano Dev Joshi; il musicista K-pop TOP della Corea del Sud. Ci sono anche 2 membri di riserva: la snowboarder statunitense Kaitlyn Farrington e la ballerina giapponese Miyu.

Maezawa, fondatore del più grande centro commerciale di moda online del Giappone, è volato lo scorso anno sulla Stazione Spaziale Internazionale a bordo di un razzo russo Soyuz, pagando 10 miliardi di yen (73 milioni di dollari).

“Spero che ognuno riconosca la responsabilità che deriva dal lasciare la Terra, dal viaggio verso la Luna e ritorno,” ha affermato Maezawa in un video. “Guadagneranno molto da questa esperienza e spero che la useranno per contribuire al pianeta, all’umanità“.

Il viaggio di andata e ritorno dovrebbe durare quasi 6 giorni, con orbita intorno alla Luna senza atterrare. Una volta completata, la navicella Starship di SpaceX sarà il razzo più potente mai costruito. Sebbene il suo stadio superiore sia riuscito a effettuare voli di prova all’interno dell’atmosfera e sia atterrato con successo, SpaceX deve ancora effettuare un volo di prova orbitale: Elon Musk ha ripetutamente promesso che avverrà entro la fine del 2022.