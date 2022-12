Allarme in Guatemala, esplosioni e colonna di cenere dal vulcano Fuego | FOTO

MeteoWeb

E’ allarme in Guatemala per il vulcano Fuego che ha iniziato ieri una nuova fase eruttiva con esplosioni, espulsione di cenere e colate laviche: lo hanno annunciato le autorità locali che finora non hanno ordinato evacuazioni.

L’eruzione del vulcano, alto 3.763 metri e situato a 35 km a Sud/Ovest della capitale Città del Guatemala, genera “costanti esplosioni basse, moderate e forti“, ha riferito l’Istituto nazionale di vulcanologia, provocando una “fontana incandescente” di lava che supera i 500 metri sopra il cratere e una colonna di cenere che si eleva a più di un chilometro dalla sommità del vulcano.

Il vulcano nel 2018 ha causato 215 morti.